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Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, juče sproveli aktivnosti koje su rezultirale zapljenom opojnih droga – kokaina i marihuane, kao i lišenjem slobode jednog lica iz Budve.

Naime, policijski službenici su izvršili pretres stana koji koristi Ć.S. (23) iz Berana, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 650 grama marihuane, oko 44 grama kokaina, dva mobilna telefona, više SIM kartica stranih mobilnih operatera, novac u iznosu od 185 eura, za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga, kao i predmeti namenjeni za pakovanje i distribuciju narkotika.

droga
droga Foto: Uprava policije Crne Gore

droga
droga Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, a po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Ć.S. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

(Kurir.rs)

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