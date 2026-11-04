HAPŠENJE U BUDVI Policija upala mladiću (23) u stan i zatekla šok: Između kokaina i marihuane našli i DVA KLJUČNA DOKAZA koji ga šalju na robiju!
- Policija u Budvi, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, zaplenila je kokain i marihuanu i uhapsila jednog mladića.
- U stanu koji koristi Ć.S. (23) iz Berana pronađeno je oko 650 grama marihuane i oko 44 grama kokaina, uz telefone, SIM kartice i 185 eura.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, juče sproveli aktivnosti koje su rezultirale zapljenom opojnih droga – kokaina i marihuane, kao i lišenjem slobode jednog lica iz Budve.
Naime, policijski službenici su izvršili pretres stana koji koristi Ć.S. (23) iz Berana, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 650 grama marihuane, oko 44 grama kokaina, dva mobilna telefona, više SIM kartica stranih mobilnih operatera, novac u iznosu od 185 eura, za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga, kao i predmeti namenjeni za pakovanje i distribuciju narkotika.
Nakon sprovedene kriminalističke obrade, a po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Ć.S. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.
(Kurir.rs)