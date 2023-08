"U NAREDNA TRI MESECA MOGUĆI OBRTI U CRNOJ GORI!" Politikolog: Spajić ima veliku podršku, ali postoji neizvesnost oko JEDNE STVARI

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je partijskog kolegu i lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića za mandatara za sastav nove vlade.Kako je rekao,nakon završenih njegovih konsultacija s predstavnicima partija, iskristalisao se samo jedan predlog kandidata za mandatara.

O tome šta će ova odluka značiti za sastav buduće Vlade Crne Gore, govorio je politikolog dr Vladimir Pavićević.

- Od 11. juna u Crnoj Gori postoji opšte raspoloženje da Spajić bude mandatar. On sada ima tri meseca da dođe do finalnog rešenja za novi sastav vlade Crne Gore. Moguću su u toku ta tri meseca razni obrti i preokreti. Ko zna šta sve može da se desi - rekao je Pavićević.

Ocenio je da je podrška Spajiću izvesna, ali da se ne može sa sigurnošću prognozirati da li će sasatav vlade koju bude predložio imati jednaku podršku.

- Milatović se trudi da matematički saopštava neke stvari, a one za koje nije sto odsto siguran ne stavlja u kalkulaciju. Mislim da Spajić ima veću podršku od ta 44 poslanika. Dilema je nastala oko toga da li to što postoji opšte raspoloženje da Spajić bude mandatar automatski znači da su ti poslanici odmah spremni da glasaju za Spajićevu vladu. Neki su rekli: U redu je da on bide mandatar, a da li će njegova vlada biti izabrana to niko ne zna i to zavisi od predloga strukture vlade - ističe Pavićević.

