Slušaj vest

Grupa okupljena oko Miloša Medenice konsultovala je astrološkinju, tražeći odgovor na pitanje kada je “nebo povoljno” da krenu u ilegalan posao krijumčarenja cigareta.

To proizilazi iz poruka koje je taj optuženi za stvaranje kriminalne organizacije razmenjivao s, takođe okrivljenim, Markom Vučinićem, putem nekada zaštićene telefonske Skaj aplikacije.

“Gledala je ova kumova astrološkinja, u martu krećemo cigare da radimo. I sve drugo je tip-top. Pitao je sve direktno. Pa evo, ona može da promaši mesec-dva, zato što nije tačan minut rođenja, tako nekako, izludeo me je. Pobegao sam da spavam, uglavnom sve pogađa. Mene je sve pogodila, ja sam u šoku...”, napisao je on kumu 14. decembra 2020. godine.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je optužnicu protiv Miloša i njegove majke Vesne Medenice, dugogodišnje predsednice Vrhovnog suda, kao i više drugih osoba i nikšićke firme, za niz teških krivičnih dela.

U nastavku dogovora za krijumčarenje cigareta Medenica svog kuma obaveštava da je ista astrološkinja sve pogodila i u vezi sa izvesnim Petrom, ali i šta ih je savetovala.

“Nećeš verovati kako je za Petra pogodila. Šouuuu. Sama ona rekla da visokom čoveku sa bradom slobodno damo pare, jer dobijamo višestruko. To nema ko da bude osim Petra. Uglavnom, u ova dva dana se izlazi iz nekog ludila koje je trajalo od prošle godine", šalje Medenica.

Kriminalnu grupu okupljenu oko Miloša Medenice terete za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Optužnicom su obuhvaćeni i Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović-Milosavljević, Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firme “Kopad Company” iz Nikšića...

Mesec i nešto nakon toga, u jeku prepiske o “završavanju” presuda, njih dvojica razgovaraju o pronalasku novca za posao, pa tokom jednog od razgovora Medenica najavljuje da će pozajmiti pare, ako se ne snađu.

Tada kumu pominje i da mu je Baranin Goran Milašinović ponudio da uđe u novi “posao” u kojem oni tu robu neće “uzimati u ruke”.

“Valjalo bi nam, brate... Nećemo mi uzimati tu robu u ruke. Brate, to će sve oni, mi samo prosledimo robu. Nećemo je uzimati, niti gledati”, napisao je on.

Objašnjava Vučiniću i da će ta “roba” putovati iz Paname u Đoju di Tauro...

Nakon što njegov sagovornik negoduje i traži mu da ga ne pominje u dogovorima s Milašinovićem, Medenica pokušava da nađe način da se izvuče iz tih pregovora:

“Ja sam mu rekao da nemam pare, a on je rekao da će mi on pozajmiti, da vazda ima u jastučnici toliko.”

Potom traži savet kako da iskulira ponudu Milašinovića i žali se: “Kukala nam majka, mi ćemo bosi i goli ostati... Šta da kažem ovome, reci ti meni? Jer je rekao da će on da mi pozajmi pare”, piše Medenica.

Istog dana, 24. januara 2021. godine, konsultuje se s Vučinićem da li je u redu da Milašinovića pita za detalje, kako bi odlučio da li će raditi s njim...

Iz poruka koje šalje tog dana proizilazi da se pokajao zbog pregovora s Milašinovićem, ali da ne može da se “izvuče”:

“Inostrana kompanija, roba ide za Kinu. Loše sam ga ja ukapirao da je ovde... Mogu li imati kakve posledice ako uđem u to sem pare što ću da kiksam? Dao bih mu garažu, brate, ako kiksam, i onako traži da kupi u onu zgradu gde je ja imam jer je kupio veliki stan tu... A ja ne znam koliko inače treba da se zaradi, ali meni bi to bilo sad uffff, ili garažu da izgubim”...

Specijalni tužioci istragu o toj kriminalnoj grupi otvorili su nakon što je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima presretnute razgovore s nekada zaštićene Skaj aplikacije, iz kojih proizilazi da je “završavao” sudske predmete, švercovao cigarete...

Zbog sumnje da je član njegove krimi ekipe, njegova majka Vesna Medenica uhapšena je sredinom aprila 2022. na aerodromu u Podgorici, dok je pokušavala da otputuje u Beograd.

Miloš Medenica crnogorskoj policiji predao se 25. maja 2022.

Toj kriminalnoj grupi sudi se pred specijalnim većem Višeg suda u Podgorici, a glavni pretres odlagan je više od 20 puta.