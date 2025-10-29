Slušaj vest

Crnogorska policija još jednom se oglasila o incidentu u kojem je u subotu uveče izboden Podgoričanin, reagujući na pisanja pojedinih medija da su turski državljani, navodno, bili žrtve siledžija.

Policija je reagovala na navode jednog crnogorskog portala, koji je objavio isečak sa video-snimka, uz konstataciju da su "turski državljani bili žrtve siledžija, a ne napadači?".

"U cilju sprečavanja širenja dezinformacija, i transparentnog obaveštavanja javnosti, u prilogu dostavljamo isečak snimka preuzetog sa ovog portala na kojem se vidi kako osumnjičeno lice, ispod garderobe, izvlači podesno sredstvo - nož, za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog dela. Dok će se u odnosu na druge učesnike događaja sa video-snimka, kao i lice - crnogorskog državljanina prikazanog na slici sa navedenog portala u odnosu na predmet koji ovo lice drži u ruci, detaljnom analizom i veštačenjem utvrditi odgovornost kao i o kojem sredstvu se radi", navela je crnogorska policija u saopštenju dostavljenom Kuriru.

Takođe, navode da Uprava policije i nadležno tužilaštvo nastavljaju sa sprovođenjem daljih mera i radnji u tom predmetu, kojih se ostale učesnike događaja.

"Povodom teksta objavljenog na portalu Kodex.me pod nazivom 'Video otkriva istinu – turski državljani su bili žrtve siledžija a ne napadači?' a koji se odnosi na događaj od 26. oktobra, kada je u naselju Zabjelo u Podgorici jedno lice zadobilo povrede od noža, a u cilju tačnog i objektivnog informisanja, obavještavamo javnost da je o svemu obavešteno tužilaštvo, da smo identifikovali osam lica, učesnike događaja, od kojih su tri lica – crnogorski državljani bili u društvu oštećenog lica M. J. Takođe, među ovih osam lica, identifikovana su i četiri strana državljana – dva lica su lišena slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu M. J., dok se u odnosu na preostala dva lica preduzimaju potražne mere i radnje u cilju lociranja i lišenja slobode", navodi se.

Takođe se napominje da je podgorička policija u dosadašnjem aktivnostima preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i blagovremeno izuzela video nadzor koji pokriva lice mjsta, i "sva prikupljena obaveštenja od lica", kao i celokupnu dokumentaciju i spise predmeta, dostavila Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu, mišljenje, utvrđivanje odgovornosti svih učesnika događaja i pravnu kvalifikaciju.