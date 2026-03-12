Slušaj vest

Kolašinac B.D. (29) i Rožajac B.A. (24) uhapšeni su na auto-putu zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine.

Uprava policije Crne Gore je objavila da je B.D. vozio brzinom od 184 kilometra na sat, a B.A. 180 kilometara na sat. Ograničenje brzine na auto-putu je 100 kilometara na čas.

Novljaninu kazna od 1.250 evra

Novljanin R.B. (33), kojeg je policija kontrolisala u Baošićima, kažnjen je novčano zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Uprava policije ističe da se on u njihovoj evidenciji vodi kao operativno interesantno lice.

"Testiranjem je utvrđeno da je R.B. upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, zbog čega je lišen slobode i na sudu kažnjen sa 1.250 evra i četiri meseca zabrane upravljanja 'B' kategorije", piše u objavi na Iksu.

(Kurir.rs/Vijesti)

