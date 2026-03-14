Prethodnih dana Operativno-komunikacioni centar 112 je zabeležio veći broj prijava požara na otvorenom prostoru u Crnoj Gori, a samim tim i angažovanje opštinskih službi zaštite i spasavanja na gašenju istih, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

„Primećeno je da građani čišćenjem svojih dvorišta i imanja izazivaju požare koji mogu imati dalekosežne posledice kako po materijalna dobra tako i po ekosistem u celini“, navode iz MUP-a Crne Gore.

Upozoravaju da i najmanja iskra, uz vetar i suvo rastinje, može izazvati požar većih razmera koji se brzo širi i teško stavlja pod kontrolu i apeluju na sve građane da imaju poseban oprez prilikom spaljivanja gorivog otpada.

„Potrebno je o svakom spaljivanju otpada obavestiti lokalnu službu zaštite i spasavanja na broj 123, odnosno spaljivanje se obavlja na prethodno uređenom prostoru kada su vremenski uslovi povoljni i isto se vrši na kontrolisanim površinama van dometa šumskih područja“, kazali su iz Ministarstva.

Osoba koja je naložila vatru dužna je da je ugasi i tek kada je vatra potpuno ugašena, prebacivanjem pepela i polivanjem vodom, sme da napusti to mesto.

„Spaljivanje grana i drugog biljnog otpada moraju vršiti osobe koje su opremljene sredstvima i opremom za početno gašenje požara“, navode iz MUP-a.