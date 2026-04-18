Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv njihovog kolege B.N. (41) iz Bijelog Polja, zbog krivičnog dela davanja mita.

"Sumnja se da je B.N. izvršio krivično delo davanja mita na način što je, dok se nalazio u službenim prostorijama, ponudio i obećao mito službenici Stanice policije za bezbednost saobraćaja, u zamenu za dostavljanje podataka lica koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama", saopštili su iz Uprave policije.

Protiv njega je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kurir.rs/RTCG

