Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ su, sprovodeći aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije i bespravnih aktivnosti u šumarstvu, podneli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv U. V. iz Bijelog Polja, koje se sumnjiči za šumsku krađu.

Kako navode u saopštenju policije, U. V. iz Bijelog Polja je, kako se sumnja, početkom aprila bespravno posekao određenu količinu stabala breze u državnoj šumi u mestu Kleče i na taj način pričinio štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima.

Poručuju da će službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ nastaviti sa aktivnostima u borbi protiv ekološkog kriminala, kao jednog od nacionalnih prioriteta, kao i na sprečavanju bespravne seče šuma, pronalaženju i procesuiranju izvršilaca krivičnih dela, a u cilju očuvanja prirodnih resursa Crne Gore.

