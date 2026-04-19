KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV OPERATIVNO INTERESANTNOG LICA IZ BERANA: Sumnjiči se za nedozvoljenu trgovinu električnim biciklima, ali i još jednog krivičnog dela
Operativno interesantno lice iz Berana će odgovarati zbog nedozvoljene trgovine električnim biciklimavrednim 14.400 evra. Policija je podnela i krivičnu prijavu protiv motocikliste iz Bijelog Polja zbog falsifikovanja registarskih oznaka.
Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ su zbog nedozvoljene trgovine procesuirali operativno interesantno lice iz Berana I.Š. (41).
"On je kako se sumnja izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. U njegovom putničkom motornom i priključnom vozilu policija je pronašla 12 električnih bicikala bez prateće dokumentacije, ukupne vrednosti oko 14.400 evra.
Nakon kontrole od beranske policije sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je naložio da se protiv I.Š. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina", navode u saopštenju policije.
Takođe, Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju je podneta krivična prijava protiv M.M. (29) iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, na način što je na motociklu, čiji je vlasnik, postavio nepripadajuće registarske oznake.
Kurir.rs/RTCG