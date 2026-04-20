Državljanin Ukrajine S.T. uhapšen je na graničnom prelazu Debeli Brijeg zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu, saopšteno je iz granične policije.

„Naime, S.T. je jutros kontrolisan na graničnom prelazu Debeli Brijeg, kada je upravljao vozilom marke „BMW X5“, ukrajinskih registarskih oznaka“, navodi se u jučerašnjem saopštenju.

Uvidom u vozačku dozvolu koju je imenovani dao na uvid, službenici granične policije i FRONTEX-a posumnjali su da je reč o falsifikovanom dokumentu, što je naknadnim proverama i potvrđeno.