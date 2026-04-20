Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ podneli su krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama protiv dva lica zbog sumnje da su izvršila krivična dela krađa i uništenje i oštećenje tuđe stvari, dok će protiv jednog lica biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa.

Službenici policije u Beranama su, preduzimajući aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije šuma i drugih bespravnih aktivnosti u šumarstvu, kao i na otkrivanju i sprečavanju krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala, postupajući po operativnim saznanjima, prekjuče u naselju Dolac zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Mercedes“, rožajskih registarskih oznaka, kojim je upravljao L.V. (19) iz Berana.

„Pregledom vozila, u tovarnom delu pronađeno je pet čamovih trupaca bez šumskog pečata i prateće dokumentacije. Sa događajem su upoznati službenici Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – PJ Berane, koji su izvršili premer navedene drvne građe. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da službenici Uprave za šume preduzmu dalje mere i radnje iz svoje nadležnosti, te da se, nakon dostavljanja njihovog izveštaja, protiv L.V. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa“, navode u saopštenju.

Dodaju da su takođe, policijski službenici rasvetlili dva krivična dela iz prethodnog perioda i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneli dva posebna izveštaja kao dopune ranije podnetih krivičnih prijava protiv lica iz Berana i Mojkovca.