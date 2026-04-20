Slušaj vest

Danilo Mandić, bratanac predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, osuđen je danas u Osnovnom sudu u Podgorici na godinu dana zatvora zbog oduzimanja vozila Skupštine Crne Gore nakon čega mu je ukinut pritvor.

Vijesti navode da je u pitanju prvostepena presuda.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopštili su da je Mandiću ukinut pritvor jer je u istom proveo tačno godinu dana.

Sudija je kazao da se Mandić oslobađa optužbe da je 19. aprila prošle godine iz hicem povredio Darka Perovića i Arisa Turkovića.

Mandić je optužen za teško delo protiv opšte bezbednosti, laku telesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Prema optužnici, 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući službenim skupštinskim "rendž roverom", preprečio je put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Krajem marta ove godine, Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu nije zadovoljen princip posebne revnosti, uz ocenu da su zastoji i odugovlačenja uzrokovani postupanjem nadležnih organa.

Andrija Mandić Foto: EPA Boris Pejovic