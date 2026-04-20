DANILO MANDIĆ OSUĐEN NA GODINU DANA ZATVORA, UKINUT MU PRITVOR Prvostepena presuda protiv bratanca predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića
Danilo Mandić, bratanac predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, osuđen je danas u Osnovnom sudu u Podgorici na godinu dana zatvora zbog oduzimanja vozila Skupštine Crne Gore nakon čega mu je ukinut pritvor.
Vijesti navode da je u pitanju prvostepena presuda.
Iz Osnovnog suda u Podgorici saopštili su da je Mandiću ukinut pritvor jer je u istom proveo tačno godinu dana.
Sudija je kazao da se Mandić oslobađa optužbe da je 19. aprila prošle godine iz hicem povredio Darka Perovića i Arisa Turkovića.
Mandić je optužen za teško delo protiv opšte bezbednosti, laku telesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.
Prema optužnici, 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući službenim skupštinskim "rendž roverom", preprečio je put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.
Krajem marta ove godine, Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu nije zadovoljen princip posebne revnosti, uz ocenu da su zastoji i odugovlačenja uzrokovani postupanjem nadležnih organa.
Tužilac Ivan Bojanić je u završnoj reči, 16. aprila, predložio sudu da Mandića oglasi krivim za sva krivična dela koja mu se stavljaju na teret, navodeći da su tokom postupka izvedeni materijalni i personalni dokazi koji, kako tvrdi, potvrđuju optužnicu.
(Kurir.rs/Vijesti)