Za danas završeno ročište kontrolno optužnice koju je ODT u Nikšiću podnelo protiv biznismena Aca Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držnje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Tužiteljka Vanja Sinđić kazala je da je optužnica opravdana, te da je za pronađeno oružje i municiju ispitivanjem u Forenzičkom centru Danilovgrad utvrđeno da su funkcionalni. Takođe, utvrđeno je i da Đukanović ne poseduje oružane listove za pomenuto oružje.

Odbrana okrivljenog Đukanovića tvrdi da ne postoje dokazi da je oružje pronađeno u porodičnoj kući Đukanovića nezakonito, već samo dokaz da Tužilastvo nije proverilo sve dokaze.

Odbrana tvrdi i da je Tužilaštvo izvršilo uvid u jednu, elektronsku bazu podataka, ali ne i u evidenciju podataka koja je ručno vođena do 2008.godine.

Napominju i da Tužilaštvo ne pribavlja konkretne dokaze već parcijalne informacije iz kojih izvodi pretpostavke, te se radi kako tvrdi odbrana o konstrukciji optužnice. Tvrde da izostanak DNK dokaza i drugih tragova potvrđuje da okrivljeni nije bio u kontaktu sa predmetnim oruzjem.

Advokat Slobodan Stašević je kazao da je danas održano ročište za potvrđivanje optužnice i to je trenutak kada je odbrana imala prvi put mogućnost da iznese svoje argumente.

- Smatramo da smo podvrgli sve argumente tužioca u pogledu svih tačaka u optužnici vezano za oružje i municiju i smatramo da su argumenti do te mere jaki da su demantovani svi navodi iz optužnice u smislu osnovane sumnje. Sutra u 10 i 15 se nastavlja ročište, izlaganjem još jednong branioca i nastavak izlaganja okrivljenog - kazao je Stašević.

Đukanović je kazao pred postupajućim sudijom Mirkom Kojovićem da odgovorno tvrdi da sve što je radio, radio je zakonito što će kako je rekao i dokazati, te da je zbog neproveravanja pisane evidnecije u zatvoru dva meseca.

Odbrana traži da se ukine mera nadzora ili zameni blažom merom imajući u vidu besprekorno ponašanje okrivljenog tokom postupka, te činjenicom da su ponuđeno jemstvo i oduzimanje putne isprave dovoljna garancija.

Postupajući tužilac Vanja Sinđić kazala je nakon uvodnog obraćanja advokata Slobodana Staševića da bi se jedino saglasila sa odbranom da podaci Direktorata za građanska stanja i lične podatke u elektronskoj formi ne sadrži podatke ručno vođene do 2008. godine.

Navela je i da je Tužilastvo dobilo i uporedilo službene podatke, te da oružje u predmetnoj krivično pravnoj stvari nemaju dodirnih tačaka sa oružjem koje je 2009 godine po prijavi Aca Đukanovića otuđeno iz porodične kuće.

Đukanović je najavio krivične prijave protiv direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i poslanika koji su postupak protiv njega, kako je kazao, najavili u Parlamentu.

Rekao je i da za jednu pušku, koju je dobio na poklon, ima dozvolu a da ostale tri da nisu njegove, ali da ima dokaze o poreklu. Te da se radi o poklonima njegovom bratu i ocu i da su sve četiri puške lovačke.

Đukanović je rekao i da ne prihvata optužnicu jer je neistinita i nezakonita i očekuje da bude odbačena. Nastavak ročišta sutra u 10.15.

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšićupodiglo je optužnicu protiv Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon pretresa nepokretnosti koje koristi, policija je Đukanovića uhapsila krajem februara, nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana.

Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić je 30. marta prihvatio ponuđeno jemstvo od oko pet miliona evra, u gotovini i nepokretnostima, pa je Đukanović pušten da se brani sa slobode, uz mere nadzora.

Sudija Mirko Kojović rekao je na prošlom ročištu 7. aprila da su odlaganje zatražili advokati odbrane. Kao razlog za takav zahtev navedeno je da svi članovi Đukanovićevog advokatskog tima nisu blagovremeno dobili poziv.