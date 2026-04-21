Slušaj vest

Pripadnici policije u Beranama uhapsili su muškarca S.I. (36) zbog sumnje da je na štetu svoje kćerke, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, počinio krivično delo trgovina ljudima.

- Postupajući po operativnim saznanjima da je ženskom licu starom 18 godina iz Berana onemogućen odlazak u školu, te da postoji sumnja da bi moglo biti žrtva trgovine ljudima, policijski službenici su pronašli navedeno lice i doveli ga u službene prostorije Odeljenja bezbjednosti Berane - saopšteno je iz UP.

U prisustvu službenika Centra za socijalni rad, od oštećene su prikupljena obaveštenja, kojom prilikom je saopštila da ju je njen otac nekoliko dana držao zaključanu u sobi, tokom čega je trpela psihičko i fizičko nasilje, sa ciljem primoravanja na sklapanje braka koji je, kako se sumnja, njen otac unapred dogovorio sa nepoznatim licem iz inostranstva za novčani iznos od 20.000 evra.

Devojci ukazana medicinska pomoć

Oštećenoj je ukazana medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Berane, nakon čega je zbrinuta i smeštena na sigurnu lokaciju.

Policijski službenici su potom pronašli S.I. (36), doveli ga u službene prostorije i od njega prikupili obaveštenja, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima.