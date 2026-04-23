„Tokom ovih pregleda nije uočeno ništa što bi moglo biti predmet daljeg postupanja policije, te je nastava u školi započela bez odlaganja. Nakon toga, u 08.35 časova, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Kotor upoznata je od strane OKC - 112 da je na njihov broj telefona upućen poziv u kojem im je od strane nepoznatog lica mlađe dobi saopšteno da je u Osnovnoj školi Nikola Đurković u Radanovićima postavljena eksplozivna naprava. Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici koji su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti i utvrdili da je dojava bila lažna. Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da je reč o krivičnom delu lažno prijavljivanje. Preduzimajući dalje intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju ovog događaja, službenici kotorske policije u saradnji sa službenicima Odeljenja za elektronske sisteme policije su u izuzetno kratkom roku identifikovali lice koje je uputilo sporni poziv i lažno prijavilo da je u pomenutoj školi postavljena eksplozivna naprava. Utvrđeno je da je korisnik broja telefona maloletno lice staro 14 godina koje je telefon i broj na raspolaganje stavilo drugom maloletnom licu starom 13 godina, koje je uputilo predmetni poziv“, piše u policijskom saopštenju.