aSlužbenici Odeljenja bezbednosti Budva su jutros, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsili M.K. (29), državljanina Republike Turske iz Istanbula, zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.

„Kako se sumnja, on je navedeno krivično delo izvršio na način što je danas, oko jedan čas iza ponoći, prilikom preduzimanja službenih radnji od strane policijskog službenika, istom ponudio novac u iznosu od 20 evra kako bi izbegao sankcionisanje za saobraćajni prekršaj koji je počinio – upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola”, navodi se u saopštenju policije.