Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, u saradnji sa službenicima Jedinice policije Andrijevica, uhapsili N.R. (31) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

„Policijski službenici Jedinice policije Andrijevica su, naime, vršeći poslove iz oblasti bezbednosti saobraćaja u Andrijevici, na putnom pravcu Berane – Andrijevica radi kontrole zaustavili teretno motorno vozilo sa priključnim vozilom, budvanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao N.R. Od vozača su na uvid zatražena dokumenta koja je, shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, osim ličnih isprava, dužan da poseduje – putni nalog, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje teretnim motornim vozilom i potvrda o ispravnosti PP aparata“, kaže se u saopštenju.

Prilikom predaje jednog dela dokumenata na uvid, N.R. je, kako se sumnja, svestan da je u prekršaju jer nije posedovao potrebno navedeno lekarsko uverenje, policijskim službenicima ponudio određeni novčani iznos u cilju izbegavanja sankcionisanja za ovaj prekršaj iz ZOBS-a, nakon čega je uhapšen.