M.V. (29) iz Nikšića oglašen je krivim i osuđen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 evra, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

„Njemu je dana 25.4.2026. godine suđeno u hitnom postupku, nakon što je istog dana u popodnevnim časovima saobraćajna patrola Uprave policije na magistralnom putu Ulcinj–Ada Bojana utvrdila da upravlja vozilom pod dejstvom narkotika“, kazali su iz tog suda.