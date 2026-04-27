Crna Gora je najbliža tome da postane članica EU, poručeno iz Evropske komisije posle 14 godina pregovora sa Podgoricom
OBJAVA IZ BRISELA
"BLIŽI SMO NEGO IKAD" Evropska komisija posle 14 godina pregovora poručila da je "Crna Gora država koja je najbliža tome da postane članica EU" (FOTO)
Evropska unija (EU) i Crna Gora su, posle 14 godina pregovora, bliže nego ikad, saopštila je Evropska komisija (EK).
U objavi na društvenoj mreži Instagram se navodi da je prošle sedmice napravljen istorijski korak - odobreno je formiranje radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU, prvi put od kada se Hrvatska pridružila Uniji 2013. godine.
"Crna Gora je država koja je najbliža tome da postane članica EU i ostajemo u potpunosti posvećeni njenoj evropskoj budućnosti", poručili su iz EK u objavi.
Ad hok grupe su privremena radna tela, timovi ili komisije osnovane za rešavanje konkretnog problema ili zadatka.
(Kurir.rs/Beta)
