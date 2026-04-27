Evropska unija (EU) i Crna Gora su, posle 14 godina pregovora, bliže nego ikad, saopštila je Evropska komisija (EK).

U objavi na društvenoj mreži Instagram se navodi da je prošle sedmice napravljen istorijski korak - odobreno je formiranje radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU, prvi put od kada se Hrvatska pridružila Uniji 2013. godine.

"Crna Gora je država koja je najbliža tome da postane članica EU i ostajemo u potpunosti posvećeni njenoj evropskoj budućnosti", poručili su iz EK u objavi.

Ad hok grupe su privremena radna tela, timovi ili komisije osnovane za rešavanje konkretnog problema ili zadatka.