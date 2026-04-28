Slušaj vest

Da li je bila u vezi sa Nikolom Drecunom, članom kavačkog klana i da li poznaje bilo koga iz kriminalnih grupa, za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, govorila je Mirjana Pajković, predsednica stranke Evropskog koraka slobode.

- Na to pitanje sam već odgovorila i zvanično policiji i verujem da je moj stav prenet. Apsolutno negiram bilo kakvu povezanost sa tim navodima i apelujem na tužilaštvo da ovom slučaju pristupi hitno, pre svega zbog ozbiljnog sajber nasilja i nedostatka kontrole nad digitalnim platformama. Reč je o plasiranju opasnih sadržaja koji ostavljaju ozbiljne posledice, kako po mene lično, tako i po moje okruženje - počela je Pajković.

Mirjana Pajković, predsednica stranke Evropskog koraka slobode.

"Očekujem da tužilaštvo zauzme stav"

Naglasila je da nadležne institucije ispitaju verodostojnost tih sadržaja.

- Ako bismo išli logikom povezivanja, da sam ja bliska sa Drecunom, da je Vukšić blizak sa mnom, a da je Jakov Milatović blizak sa Vukšićem, onda bismo došli do apsurdnog zaključka da je predsednik države operativno interesantno lice. Postojanje snimka sam već negirala i očekujem da tužilaštvo zauzme zvaničan stav. U dosadašnjem postupku, po mojim prijavama, već ima određenih pomaka - utvrđeno je da su pojedini sadržaji preuzimani sa pornografskih sajtova, zatim presnimavani, pravljeni su skrinšotovi i kombinovani sa drugim materijalima - navela je ona.



- Dostavila sam deo nalaza forenzičkih veštaka koji potvrđuju da su takvi sadržaji zaista na taj način plasirani. To mi u ličnom smislu jeste određena satisfakcija, ali posledice koje sam pretrpela su ozbiljne. Ovaj slučaj jasno pokazuje razmere sajber kriminala i nedovoljnu zaštitu, posebno žena u onlajn prostoru. Korišćeno je moje ime i prezime i narušen je moj integritet - objasnila je.

"Nije tačno da sam bila intimna sa Nikolom Drecunom"

Kako ističe, optužbe su neosnovane i naglašava da samo poznanstvo sa nekim ne može biti osnov za povezivanje sa krivičnim delima.

- Tvrdnje da sam bila u intimnom odnosu sa Nikolom Drecunom su apsolutno netačne. Ali čak i da nekoga poznajem, to ne može biti osnov za bilo kakvu krivičnu odgovornost. Po važećim propisima u Crnoj Gori, čak ni policijski službenici nemaju obavezu da znaju ko je operativno interesantno lice, jer takva zvanična lista ne postoji. Ne možemo građane dovoditi u vezu sa krivičnim delima samo na osnovu poznanstva. Kao advokat, sa iskustvom u krivičnim predmetima, uključujući i slučajeve organizovanog kriminala, upoznata sam sa optužnicama i licima koja su obuhvaćena tim postupcima. To je deo mog profesionalnog rada i ne bi trebalo da bude predmet senzacionalizma. Govorila sam iz ugla ljudskih prava - prava na privatnost i dostojanstven život. Poznanstvo ili boravak u istom prostoru ne znači učešće u krivičnom delu. Tu je zakon jasan i time treba da se bave nadležni organi - kaže Pajković.

Mirjana Pajković

- Ako bi se čak i pokazalo da su navodi tačni, to bi otvorilo pitanje rada bezbednosnih službi - kako je moguće da se lica sa Interpolovih poternica slobodno kreću i borave na javnim mestima. Odgovornost za to ne može biti na građanima, već na institucijama sistema.

"Ničijim privatnim životom se ne sme trgovati"

Pajković poručuje da na ovakve situacije odgovara odlučno, uz stav da zloupotreba privatnosti i ucene ne smeju biti prihvatljive niti sredstvo pritiska.

- Razumem reakcije koje pominjete, ali moj način borbe u ovoj situaciji jeste drugačiji i to je svesna odluka. Smatram da oni koji se odluče na ovakve postupke moraju dobiti jasnu poruku, da se ničijim privatnim životom ne sme trgovati, da ucene nisu prihvatljive i da se ne može očekivati da će se neko povući iz svoje države, profesije ili života zbog takvih pritisaka. To bi za mene bila najveća satisfakcija - rekla je Pajković.

Kako je istakla, otkako je skandal izbio, više puta je osetila da joj je život ugrožen.

- U protekla četiri meseca više puta sam osećala da mi je bezbednost ugrožena, pre svega zbog ekstremnog onlajn nasilja. Suočavala sam se sa pozivima na samoubistvo, pretnjama i ogromnom količinom mržnje u digitalnom prostoru. Smatram da je to ozbiljan savremeni problem kojim svi treba da se pozabavimo - i društvo i mediji - kako bismo stvorili sigurnije okruženje za život, kaže ona.



- Zahvalna sam na pažnji koju sam dobila u Srbiji kroz medijsko izveštavanje i verujem da u svojim izjavama nisam rekla ništa što bi moglo da uznemiri građane. Što se tiče interesovanja koje dolazi i od pojedinih aktivista, mogu da kažem sledeće: Pripadamo istoj generaciji i u određenom smo kontaktu, ali ne bih rekla da se blisko poznajemo. Kada je reč o bilo kakvom političkom angažmanu u Srbiji, ja sam ipak vezana za Crnu Goru i tamo je moj profesionalni i životni fokus - za "Puls Srbije", zaključila je Pajković.

Kompletan intervju Mirjane Pajković, na Kurir televiziji, možete pogledati u videu ispod.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs