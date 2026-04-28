Potpredsednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj oseća se dobro nakon što je danas imao saobraćajnu nezgodu službenim automobilom u Podgorici.
Nikola Camaj se oglasio
POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE CG UČESTVOVAO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Poznat po sramnoj provokaciji, pogledajte snimak sa mesta sudara (VIDEO)
Prema dostupnim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila jutros u 9:56 časova na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Moskovske ulice, a u nezgodi nije bilo povređenih.
Policija vrši uviđaj. Na lice mesta izašla je i ekipa Hitne pomoći.
Pričinjena je značajna šteta na vozilima.
Provocirao Srbe "albanskim orlom"
Camaj je postao poznat kada je 2020. godine provocirao pred parlamentarne izbore na javnom sevrisu Crne Gore simbolom velike Albanije, tačnije rukama je napravio znak orla.
Nikola Camaj Foto: Video prtscr / RTCG
Nikola Camaj je rođen u Podgorici, a školovao se u Prištini i Zagrebu.
