U utorak popodne je potvrđeno da je zbog dojave o eksplozivnoj napravi obavljena evakuacija tržnog centra Portanova u Osijeku
HITNO EVAKUISAN TRŽNI CENTAR U OSIJEKU! Na teren stigle jake policijske snage i pirotehničari sa psima tragačima
Iz Policijske uprave osječko-baranjske u utorak poslepodne je potvrđeno da je zbog dojave o eksplozivnoj napravi u toku evakuacija tržnog centra Portanova u Osijeku. Na terenu su su pirotehničari sa službenim psima tragačima.
Svedoci koji su se tokom poslepodneva zatekli u tom tržnom centru, za portal Sib.hr izjavili su kako su na terenu vojska i policija i da sve detaljno pretražuju. Navodno je u dojavi rečeno kako je bomba postavljena u podrum centra.
(Kurir.rs/Nacional/Sib.hr)
