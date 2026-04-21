Iz Policijske uprave osječko-baranjske u utorak poslepodne je potvrđeno da je zbog dojave o eksplozivnoj napravi u toku evakuacija tržnog centra Portanova u Osijeku. Na terenu su su pirotehničari sa službenim psima tragačima.

Svedoci koji su se tokom poslepodneva zatekli u tom tržnom centru, za portal Sib.hr izjavili su kako su na terenu vojska i policija i da sve detaljno pretražuju. Navodno je u dojavi rečeno kako je bomba postavljena u podrum centra.

(Kurir.rs/Nacional/Sib.hr)

