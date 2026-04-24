Nikad nisam ni pomislio da će mi čovek pretiti pištoljem na kućnom pragu zato što je moja žena pomazila njegovog psa po glavi. Kao ni da će Opštinsko državno tužilaštvo tako olako odbaciti krivičnu prijavu protiv te iste, evidentno rastrojene i opasne osobe, i dalje je vidno šokiran stanar zagrebačkog naselja Sveta Klara bizarnim incidentom koji se odigrao na Dan žena prošle godine.

Dve nedelje pre nezapamćenog haosa, priseća se on u detalje, njegova supruga je šetala svog psa ulicom koja se nalazi nedaleko od porodične kuće u kojoj godinama žive. U jednom dvorištu primetila je pomeranca i malo štene koji su dotrčali do ograde kako bi pozdravili njenog psa. Pustila je životinje da se ponjuše, a pošto su joj psići bili slatki, i sama ih je pomazila pa produžila dalje.

- Ali dve nedelje kasnije, kada smo istom ulicom prolazili automobilom, vlasnica pomeranca je istrčala na put i počela da napada moju suprugu. Vrištala je da je htela da ukrade njenog psa, optužila ju je da se čak „maskirala kapom i sunčanim naočarima“. A dala nam je do znanja i da je sve prijavila policiji – kaže čovek na pragu pedesete godine.

Par joj je više puta ponovio da joj ne žele zlo, kao i da slobodno pozove policiju jer ništa ne kriju. Ali bezuspešno...

- Ona nikako nije htela da se smiri pa sam u jednom trenutku, kada mi je već skočio pritisak, viknuo: „Da, moja žena hoće da te j***e.“ I tada smo otišli svojim putem – priznaje muškarac koji je za ni pola sata proživeo pakao.

Vlasnica pomeranca i njen muž, ljudi koje uopšte ne poznaju odranije, dotrčali su do njihove kuće, vidno van sebe. Mladić u tridesetim godinama počeo je da lupa po vratima na prvom spratu, a sreća njegova je, kaže, što mu stariji roditelji koji tamo žive nisu bili kod kuće jer bi dobili infarkt.

Tip sa tetovažom Isusove krune

- Izašao sam odmah napolje i video frajera u trenerci, sav nabildovan, sa istetoviranom trnovom krunom na ruci. Bio je lud, urlao je: „Kome si ti dolazio kući, j*** ti mater, kome ćeš ti ženu j***t!“ Ni ona se nije ponašala ništa bolje, vikala je da će nas sve pobiti – tvrdi i dodaje da mu je posebno žao što je sve gledala i njegova prestravljena maloletna ćerka.

A posebno zbog sledećeg detalja. Nakon grubih reči, muškarac je iz trenerke izvukao pištolj i počeo da ga repetira prema njemu i porodici.

- Rekao sam mu da se smiri, na šta je vratio pištolj u gaće, pa uzeo teleskopsku palicu i bokser iz torbe svoje žene. Nasrnuo je na mene, ali sam mu blokirao udarce pa nisam teže povređen. I moja supruga ga je pogodila čašom limunade u rame – nastavlja hronologiju incidenta.

- To što sam blokirao udarce očigledno ga je dodatno iznerviralo i opet je posegnuo za pištoljem. Ali tada mu je prijatelj, koji ga je čekao na ulici, viknuo da prestane. Mi smo se zatim zaključali u kuću i pozvali policiju, a oni su pobegli. Kasnije sam od zaposlenog u obližnjem lokalu saznao da su predali torbu sa pištoljem nekom tipu u plavom Smartu – tvrdi.

Šta se tog, zamalo kobnog dana dogodilo, ispričala je i policija koja je potvrdila da je 8. marta intervenisala na toj adresi, kao i da je 48-godišnjak podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog krivičnog dela pretnje.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, na osnovu prijave, sproveli su i završili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivično delo pretnje, koji je u zakonskom roku predat pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava podneta je Opštinskom državnom tužilaštvu u Novom Zagrebu. Prilikom podnošenja krivične prijave za pretnju, u okviru tog kriminalističkog istraživanja, elementi krivičnog dela moguće krađe psa nisu utvrđeni – odgovorili su za Jutarnji list.

"Pustili su ga za dva dana"

Ali on je ostao zaprepašćen onim što se dogodilo na sudu. Zaista, kaže, nije očekivao da će Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu odbaciti krivičnu prijavu protiv muškarca koji im je pretio. I to uz obrazloženje da nema osnovane sumnje da je isti počinio prijavljeno krivično delo, iako je policiji predao bokser i teleskopsku palicu.

- Osumnjičeni je izričito negirao da je kritičnom prilikom imao pištolj i da uopšte poseduje pištolj. Njegove navode potvrđuju njegova supruga i svedok – utvrdio je zamenik opštinskog državnog tužioca Renato Dereš, uz dodatak da nije utvrđeno postojanje drugih svedoka i da sporni pištolj nije pronađen.

- Dakle, on je rekao da nema pištolj i to je dovoljno. Pustili su ga za dva dana, a mi smo završili na bolovanju i ceo mesec proveli u vikendici da se oporavimo. Ni danas žena i ćerka nisu prevazišle tu traumu – kaže.

Nakon svega oseća se iznevereno. Čuo je od drugih stanara Svete Klare da vlasnica pomeranca i dalje ima ispade prema prolaznicima, kaže i da je jednog čoveka napala jer je snimao ulicu mobilnim telefonom.