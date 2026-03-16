GODIŠNJICA TRAGEDIJE U KOČANIMA: Ispovest komšije koji je spasio više od 30 devojaka iz ženskog toaleta: "Čuo sam kako vrište i mole za pomoć" (FOTO/VIDEO)
Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK.
Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde.
Ispovest čoveka koji je spasio više od 30 devojaka iz ženskog toaleta
“Bio sam u gradu, nešto kao da me je teralo da dođem do servisa koji se nalazi pored diskoteke Puls. Kada sam došao, sin me je zvao ispred kluba kako bi me upoznao sa svojom devojkom, stajali smo ispred i začuli vrisak i zapomaganje”, ovim rečima svoju ispovest započinje komšija čiji servis se nalazi tik uz samu diskoteku u kojoj je 63 osobe nastradalo.
“Otrčao sam u dvorište servisa, iz toaleta diskoteke čuo sam devojke koje vrište i mole za pomoć, odmah sam upalio crevo za vodu kako bih ugasio vatru. Moj sin i nekoliko mladića su me odmenili, a ja sam zajedno sa vatrogascima isekao rešetke koje su bile na prozoru toaleta i uspeli smo da devojčice izvučemo. Neke od njih imale su opekotine po licu, rukama i nogama, ali na sreću nisu bile životno ugrožene”, priseća se on.
Kako kaže, zajedno sa vatrogascima uspeo je da spasi više od trideset devojaka koje su bile zarobljene u ženskom toaletu dok se vatrena stihija širila:
“Sin mi je dao masku za kiseonik, koja mi je pomogla da se probijem kroz požar i spasim decu, da nje nije bilo verovatno ne bih uspeo”.
Žicu koja deli dvorište njegovog servisa i diskoteku smrti, kako kaže, morao je da iseče kako bi sve devojke koje je spasio mogle da prođu i pobegnu od požara.
Komšija za Kurir otkriva i da su scene požara bile kao iz horor filma i da će mu zauvek ostati urezane u sećanje:
“Deca koja nisu uspela da izađu ležala su na podu, bez vazduha. Mene mnogi nazivaju herojem, ali ja sebe ne smatram junakom jer je 63 mlada života ugašeno te noći”.
Predsednica i premijer Severne Makedonije stigli u Kočane
Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova i premijer Hristijan Mickoski stigli su danas u Kočane kako bi prisustvovali obeležavanju godišnjice tragičnog požara u diskoteci „Puls“.
Nakon molitve, Mickoski se upisao u knjigu saučešća i pozdravio roditelje i porodice preminulog.
Majka Nadice Naunove, Gabrijela Naunova, zakačila mu je na rever značku sa slomljenim srcem na kojoj je pisalo „Kočani 16.03.2025“.
Molitva za upokojene
"Ne ponovilo se, neka im je većna slava", reči su koje se mogu čuti tokom parastosa za upokojene.
Roditelji stradalih sa suzama u očima gledaju u nebo i pitaju se - zašto se njihovi najmiliji te noći nisu vratili kući?
Severna Makedonija obeležava godišnjicu tragedije u diskoteci Puls
U okviru obeležavanja godišnjice tragedije u diskoteci „Puls“, u Parku revolucije u Kočanima postavljeno je 63 bele stolice kao simboličan spomen na poginule.
Na stolicama je ispisano ime svakog pokojnika, godina rođenja i bela ruža.
Stolice su okrenute ka roditeljima i porodicama koje sede ispred njih, odajući počast svojoj preminuloj deci.