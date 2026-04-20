Vozač iz Gostivaravozio je automobil 178 kilometara na sat na mestu na kom je dozvoljena brzina 80 kilometara na sat, saopštila je danas policija Severne Makedonije.

Kako se navodi, na putu Gostivar-Tetovo, policajci su uz pomoć "presretača" izmerili brzinu putničkog vozila marke "mercedes", gostivarskih registarskih tablica, od 178 kilometara na sat van naseljenog mesta gde je maksimalna dozvoljena brzina 80 kilometara na sat.

- Vozilo je zaplenjeno, a vozač K.I. (44) iz Gostivara suočiće se sa zakonski propisanom sankcijom, u skladu sa odredbama članova 297-a i 300-b Krivičnog zakonika (kojima je predviđena zatvorska kazna do tri godine) - piše u saopštenju