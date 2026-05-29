Užasne vesti stigle su nam iz Sremske Kamenice - kuća u kojoj živi Viktorija Mihajlović, majka legendarnog Siniše Mihajlovića, je opljačkana!

Ovo saznanje doneo je Telegraf, a isti izvor navodi da je nesrećna žena omamljena, a potom su lopovi iz kuće odneli novac, kao i stvari iz karijere Siniše Mihajlovića koje imaju neprocenjivu vrednost.

Dom Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici bio je ispunjen uspomenama na Mihu i njegov čitav život - od ranih početaka u Borovu, pa do samog kraja. Porodica je preko 30 godina skupljala ove uspomene koje za njih imaju neprocenjivu vrednost. 

Sramotna pljačka se dogodila u utorak između dva i tri ujutru, a sve je navodno snimljeno na kamerama. Slučaj je prijavljen organima reda i policija Novog Sada zadužena za Petrovaradin radi na rasvetljavanju ove pljačke. I prosto je neverovatno da se vest o pljački pojavila baš na godišnjicu najvećeg uspeha srpskog klupskog fudbala i titule Crvene zvezde u Kupu evropskih šampiona u Bariju.

Mihajlović je bio jedan od najvažnijih šrafova te generacije i doneo je tada, a i puno puta posle toga, neverovatnu radost mnogima, pa je samim tim i ova pljačka još sramotnija.

Ovo predstavlja veliku bruku, posle svega što je Siniša Mihajlović uradio za srpski narod kroz sport i humanitarni rad, te se nadamo da će počinioci ovog užasnog dela ubrzo biti uhapšeni.

