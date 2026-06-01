Crvena zvezda realizovala je još jedan izlazni transfer ovog leta, pošto će mladi štoper Stefan Leković karijeru nastaviti u Portugalu.

Crveno-beli će od ovog posla inkasirati ukupno 1.250.000 evra. Milion evra pripada klubu na ime obeštećenja, dok će dodatnih 250.000 evra biti uplaćeno kroz ranije dogovorenu pozajmicu, preneo je "Sport Klub".

Stefan Leković, pripreme Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Leković je važio za jednog od najperspektivnijih defanzivaca koji su stasali u omladinskoj školi Crvene zvezde, a transfer u Portugaliju predstavljaće važan korak u njegovom daljem razvoju i priliku da se nametne na evropskoj sceni.

Dok završavaju izlazne transfere, na stadionu "Rajko Mitić" intenzivno rade i na jačanju igračkog kadra pred novu sezonu.

Najbliži dolasku među crveno-bele trenutno je Mohamed Abu Fani, čiji se potpis očekuje u narednom periodu, dok bi uskoro trebalo da bude poznat i epilog pregovora oko Loizosa Loizua iz Hapoela.

Tu nije kraj planovima srpskog šampiona. Na listi želja nalazi se i ofanzivni vezista Trabzona Mohamed Čam, pa bi Zvezda uskoro mogla da dobije nekoliko značajnih pojačanja u borbi za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

