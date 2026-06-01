Slušaj vest

Crvena zvezda realizovala je još jedan izlazni transfer ovog leta, pošto će mladi štoper Stefan Leković karijeru nastaviti u Portugalu.

Crveno-beli će od ovog posla inkasirati ukupno 1.250.000 evra. Milion evra pripada klubu na ime obeštećenja, dok će dodatnih 250.000 evra biti uplaćeno kroz ranije dogovorenu pozajmicu, preneo je "Sport Klub".

Stefan Leković, pripreme Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Leković je važio za jednog od najperspektivnijih defanzivaca koji su stasali u omladinskoj školi Crvene zvezde, a transfer u Portugaliju predstavljaće važan korak u njegovom daljem razvoju i priliku da se nametne na evropskoj sceni.

Ne propustiteFudbalNOVA DESETKA NA MARAKANI? Crvena zvezda dovodi kiparskog čarobnjaka iz Tel Aviva? Posle Abu Fanija, stiže i ON - za napad na Ligu šampiona...
Crvena zvezda potpisuje novu desetku na leto?

Dok završavaju izlazne transfere, na stadionu "Rajko Mitić" intenzivno rade i na jačanju igračkog kadra pred novu sezonu.

Najbliži dolasku među crveno-bele trenutno je Mohamed Abu Fani, čiji se potpis očekuje u narednom periodu, dok bi uskoro trebalo da bude poznat i epilog pregovora oko Loizosa Loizua iz Hapoela.

Ne propustiteFudbalBOMBA NA MARAKANI! ZVEZDA DOVELA BRUTALNOG VEZISTU ZA LIGU ŠAMPIONA: Posle titule stiže veliko evropsko pojačanje!
Crvena zvezda pronašla pojačanje za Ligu šampiona?

Tu nije kraj planovima srpskog šampiona. Na listi želja nalazi se i ofanzivni vezista Trabzona Mohamed Čam, pa bi Zvezda uskoro mogla da dobije nekoliko značajnih pojačanja u borbi za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Ne propustiteFudbalMIJATOVIĆ SKROZ OTVORIO DUŠU: Nikad se nisam svađao sa navijačima Partizana...
FK Partizan (4).jpeg
KošarkaCRVENA ZVEZDA SE OPROSTILA OD SVOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA: Šta dalje? Ko ga menja?
ZVEZDA-FENER_123.JPG
FudbalDA SAM ZNAO - GLASAO BIH PROTIV SEBE! Mijatović krajnje otvoren: Imam ambiciju da budem predsednik Partizana!
FK Partizan (5).jpeg
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ ZA KURIR: Obrazložio razloge svoje ostavke: "Otišao sam zbog..."!
Predrag Mijatović

BONUS VIDEO:

00:10
Ivan Ćurković stigao na Skupštinu FK Partizan Izvor: Kurir