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Naslućuje se rival Crvene zvezde u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Naime, Larne iz Severne Irske je pobedio Tre Pene u San Marinu sa 1:0 i tako napravio važan korak ka narednoj fazi i okršaju sa Zvezdom.

FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

Prelomni trenutak meča dogovorio se u poslednjem minutu prvog dela igre kada je Metju Lusti pogodio na asistenciju Sema Meklena, za potpuno zasluženu pobedu prvaka Severne Irske.

Revanš u Severnoj Irskoj je na programu za sedam dana, a Zvezdin termin s pobednikom je 21. ili 22. jula u gostima.

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Delije napuštaju stadion Izvor: Kurir