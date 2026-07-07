Rival Crvene zvezde u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona mogao bi biti Larne iz Severne Irske, koji je savladao Tre Pene sa 1:0.
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CRVENA ZVEZDA VEĆ SAZNALA RIVALA NA STARTU KVALIFIKACIJA ZA LIGU ŠAMPIONA? Nazire se prva prepreka na putu ka eliti!
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Naslućuje se rival Crvene zvezde u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Naime, Larne iz Severne Irske je pobedio Tre Pene u San Marinu sa 1:0 i tako napravio važan korak ka narednoj fazi i okršaju sa Zvezdom.
FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT
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Prelomni trenutak meča dogovorio se u poslednjem minutu prvog dela igre kada je Metju Lusti pogodio na asistenciju Sema Meklena, za potpuno zasluženu pobedu prvaka Severne Irske.
Revanš u Severnoj Irskoj je na programu za sedam dana, a Zvezdin termin s pobednikom je 21. ili 22. jula u gostima.
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