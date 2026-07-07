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Fudbaleri Borca iz Banjaluke su u okviru prvog meča, prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na svom terenu igrali protiv Levskog iz Sofije gde je rezultat ostao 1:1.

Borac je poveo već u devetom minutu golom iz penala, dok je Levski izjednačio nakon 10 minuta u drugom poluvremenu. Ovaj meč je obeležio i veliki broj navijača na stadionu u Banjaluci, gde su viđeni i incidenti.

Kako pišu "Nezavisne", sve je i eskaliralo kada je arbitar odsvirao poslednji zvižduk, pošto je i obezbeđenje moralo da reaguje na ovom stadionu.

Obezbeđenje je sa stadiona samo izbacilo neke od navijača Levskog.

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