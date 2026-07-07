Na stadionu Banjaluke došlo je do incidenata nakon utakmice Borca i Levskog, kada je policija izbacila navijače. Saznajte više o ovom događaju.
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VELIKA FRKA NA STADIONU U BANJALUCI! Obezbeđenje izbacilo navijače sa stadiona! (VIDEO)
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Fudbaleri Borca iz Banjaluke su u okviru prvog meča, prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na svom terenu igrali protiv Levskog iz Sofije gde je rezultat ostao 1:1.
Borac je poveo već u devetom minutu golom iz penala, dok je Levski izjednačio nakon 10 minuta u drugom poluvremenu. Ovaj meč je obeležio i veliki broj navijača na stadionu u Banjaluci, gde su viđeni i incidenti.
Kako pišu "Nezavisne", sve je i eskaliralo kada je arbitar odsvirao poslednji zvižduk, pošto je i obezbeđenje moralo da reaguje na ovom stadionu.
Obezbeđenje je sa stadiona samo izbacilo neke od navijača Levskog.
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