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FK Crvena zvezda početak prelaznog roka odradio je tiho i bez velike pompe, a čelnici kluba najavili su da bi finiš letnej pijace mogao da bude furiozan i više nego zanimljiv.

Činjenica je da posle povrede mladog Adema Avdića Crvena zvezda nema odgovarajuću alternativu Nairu Tiknizjanu na levom beku.

Rade na pojačanjima - Mitar Mrkela, Zvezdan Terzić, Marko Marin i Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Radi se u tišini

Baš u tu svrhu sportski menadžment kluba predvođen Markom Marinom tražio je rešenja na levoj strani. Pregovaralo se sa Salcburgom vezano za Aleksu Terzića, ali visoka potraživanja austrijskog kluba stopirala su transfer. Gledali su iz Crvene zvezde i ka pojedinim igračima iz domaće Superlige, kao i inostranim igračima.

Prema saznanjima Kurira na pripremema u Austriji zadovoljio je mladi Matej Strika i biće uz prvi tim na početku sezone, kao i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. On bi trebalo da bude alternativa Nairu Tiknizjanu tokom leta, ali... Svesni su u Crvenoj zvezdi da reprezentativac Jermenije rođen u Rusiji ima bogate ponude, pa razmišljaju i u tom smeru.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Ristić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Printskrin/Instagram, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia

Slobodan agent

Zasad Nair Tiknizjan nema dozvolu da napusti Marakanu, ali pitanje je šta će biti na kraju prelaznog roka. Posebno što bi Crvena zvezda mogla ponovo da aktivira pregovore sa svojim bivšim igračem Mihailom Ristićem, koji je postao slobodan. U sredu se povremeni reprezentativac Srbije oprostio od svog dosadašnjeg kluba Selte, nakon što mu je istekao ugovor.

Mihailo Ristić je slobodan agent i može da pregovara sa bilo kojim klubom, a zašto ne i sa Crvenom zvezdom, koja je u prethodnom periodu pokušavala u nekoliko navrata da ga vrati na Marakanu.

Mihailo Ristić se oprostio od Selte i njenih navijača Foto: Printskrin/Instagram

Emotivan oproštaj od Selte i navijača

"Pozdrav, navijači Selte! Želeo sam da vam se zahvalim, od sveg srca, na ljubavi koju ste mi pokazali od prvog dana. Ovo su bile tri najteže godine moje karijere, ali i tri najlepše godine mog života. Nikada neću zaboraviti sve što sam ovde doživeo. Nositi ove boje je bila čast. Vidimo se uskoro u novom poglavlju - napisao je Mihailo Ristić na društvenim mrežama i dodao:

- S ljubavlju, Miha. Porodica, male stvari, čista ljubav, bezbroj letova... Svaki put kada se osvrnete, uvek ću biti ovde. Hvala vam."

Mihailo Ristić u dresu Selte iz Viga Foto: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

Ozbiljna karijera

Nekadašnji Zvezdin omladinac Mihailo Ristić sada ima 30 leta, nalazi se u najboljim godinama. Proteklih sezona imao je problema sa povredama i one su uzrok zašto sa reprezentacijom nije otišao na Mundijal u Kataru 2022. godine i što u prethodnom periodu nije imao više utakmica u Benfiki i Selti.

Mihailo Ristić rodom je iz Republike Srpske, a u Crvenu zvezdu došao je kao dečak. Bio je član čuvene generacije 1995. u kojoj su još bili Nemanja Maksimović, Vukašin Jovanović, Veljko Simić, Filip Janković, Rastko Šuljagić, Nemanja Jakšić... Njima su kasnije priključeni mlađi Marko Grujić i Luka Jović. Posle Crvene zvezde Mihailo Ristić igrao je za Krasnodar, Spartu iz Praga, Monpelje, Benfiku i Seltu. Za srpsku A reprezentaciju odigrao je devet utakmica.