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Nova bomba eksplodirala je na Marakani.

Futsal klub Crvena zvezda nastavio je sa pojačanjima, te će u narednoj sezoni dres ove ekipe nositi jedan od najboljih mladih igrača Srbije - Milorad Bojić.

1/5 Vidi galeriju Milorad Bojić prešao u Crvenu zvezdu Foto: KMF Crvena zvezda

Iako ima samo 24 godine, Bojić iza sebe ima zavidno iskustvo, kako domaće, tako i inostrano. Bio je šampion Austrije dok je nosio dres ekipe Dijamant Linc, osvojio je duplu krunu u Srbiji sa Loznicom, a nastupao je i za mađarski Maglodi, estonski Vimsi i Smederevo.

Po dolasku u Zvezdu, popularni Bojke nije krio oduševljenje.

- Utisci su fenomenalni. Jedva čekam da počne nova sezona - počeo je priču Bojić, pa dodao:

- Navijači od mene mogu da očekuju da ću ginuti za svaku loptu i da ću se potruditi da dam što više golova. Ambicije su šampionske, imamo odličan tim, tu su Aleksandar Pavlović, Nikola Matijević, Mladen Kocić... Mislim da možemo da se uključimo u borbu za titulu!

Zvezda je prethodne sezone uspela da obezbedi plasman u prvu ligu i to posle baraža gde je bila bolja od Hrama. Naredne sezone u elitnom rangu srpskog futsala nastupaće Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.

Za kraj, pogledajte i neke od golova koje je u svojoj karijeri postigao Milorad Bojić.

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