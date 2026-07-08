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Prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između banjalučkog Borca i Levskog završen je bez pobednika, rezultatom 1:1, ali je fudbal pao u drugi plan zbog dešavanja na tribinama.

Susret su obeležili navijački incidenti, a nakon vesti o tome da je policija izbacila bugarske navijače sa stadiona, svetlost dana ugledao je novi snimak. Na njemu se vidi kako su huligani Levskog pokušali da se probiju i sukobe sa domaćom publikom.

Ipak, njihov nalet je zaustavljen kod zaštitne ograde, gde ih je dočekao kordon policije.

1/7 Vidi galeriju Borac Banjaluka Foto: Screenshot, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Iako su iz gostujućeg sektora ka domaćinu leteli razni predmeti, poput polomljenih stolica i flašica, veći i ozbiljniji sukobi su uspešno sprečeni.

Da stvar bude gora, tokom utakmice je buknuo i manji požar na atletskoj stazi. Sumnja se da je vatru izazvala baklja koju su ubacili domaći navijači, popularni "Lešinari", ali je ova situacija brzo i efikasno stavljena pod kontrolu.