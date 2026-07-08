POJAVIO SE NOVI SNIMAK HAOSA U BANJALUCI! Bugari divljali, navijači Borca im odmah odgovorili - izbio požar na stadionu, pogledajte scene koje obilaze region!
Prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između banjalučkog Borca i Levskog završen je bez pobednika, rezultatom 1:1, ali je fudbal pao u drugi plan zbog dešavanja na tribinama.
Susret su obeležili navijački incidenti, a nakon vesti o tome da je policija izbacila bugarske navijače sa stadiona, svetlost dana ugledao je novi snimak. Na njemu se vidi kako su huligani Levskog pokušali da se probiju i sukobe sa domaćom publikom.
Ipak, njihov nalet je zaustavljen kod zaštitne ograde, gde ih je dočekao kordon policije.
Iako su iz gostujućeg sektora ka domaćinu leteli razni predmeti, poput polomljenih stolica i flašica, veći i ozbiljniji sukobi su uspešno sprečeni.
Da stvar bude gora, tokom utakmice je buknuo i manji požar na atletskoj stazi. Sumnja se da je vatru izazvala baklja koju su ubacili domaći navijači, popularni "Lešinari", ali je ova situacija brzo i efikasno stavljena pod kontrolu.