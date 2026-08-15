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Fudbalski put Mikloša Fehera imao je sve predispozicije za veliku priču, ali je završen na najsuroviji način. Bio je to jedan od najmračnijih trenutaka u istoriji sporta - golgeter sa svim potrebnim "alatima" za vrhunsku karijeru stradao je pred očima javnosti na utakmici gde to niko nije očekivao.

Tog 25. januara 2004. godine, mađarski reprezentativac je u dresu Benfike nastupao protiv Vitorije Gimaraeš u okviru šampionata Portugala. Nakon jednog duela, sudija mu je pokazao žuti karton. Feher se nasmejao, a već u narednoj sekundi osmeh je zamenila bolna grimasa.

Feher se srušio na travu. Saigrači i rivali u neverici su potrčali da mu pomognu, a medicinski tim je brzo započeo reanimaciju na samom terenu. Iako je ekspresno prevezen u bolnicu, lekari nisu uspeli da ga spasu - tokom dana zvanično je potvrđena njegova smrt u 24. godini.

1/4 Vidi galeriju Mikloš Feher Foto: LUÍS VIEIRA / AFP / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Dan kasnije saopšteno je da je uzrok smrti bila srčana aritmija uzrokovana hipertrofičnom kardiomiopatijom.

Počast u Portugalu i odlazak na večni počinak

Tragedija je ujedinila fudbalski Portugal. Svi klubovi u ligi odali su mu počast na narednim mečevima, dok je kompletna delegacija Benfike, predvođena predsednikom Luisom Filipeom Vijerom, šefom struke Đovanijem Trapatonijem i čitavim prvim timom, otputovala u Mađarsku. Roditeljima stradalog fudbalera uručili su medalju šampiona države u znak dubokog poštovanja prema Feherovom doprinosu i vremenu provedenom u klubu.

Na poslednjem ispraćaju u njegovoj rodnoj zemlji prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi.

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Senka tragedija nad fudbalskim terenima

Feherova smrt došla je svega sedam meseci nakon što je svet obišla vest o stradanju kamerunskog reprezentativca Marka Vivijena Foea, koji je takođe kolabirao na terenu tokom utakmice protiv Kolumbije.

Ljubitelji fudbala prisetili su se ovih potresnih epizoda i 2021. godine, kada je danski as Kristijan Eriksen doživeo kolaps tokom meča Evropskog prvenstva protiv Finske. Srećom, Eriksen je preživeo i uspešno nastavio profesionalnu karijeru, ali mu se nedavno desila nova horor situacija, koju je, na svu sreću, ponovo preživeo.

Od Đera do Benfike

Feher je fudbalske korake započeo u Đeru, odakle je prešao u Porto. Kako se u prvom timu nije izborio za minute, slali su ga na pozajmice u Salgeiroš i Bragu. Upravo je u Bragi odigrao sezonu karijere, u takmičarskoj 2000/01. postigao je 14 golova na 26 mečeva u Prvoj ligi.

Iako su čelnici Porta želeli da ga vrate, odbio je ponudu i potpisao za gradskog rivala Benfiku. Nažalost, u dresu lisabonskog giganta odigrao je svega godinu i po dana. Ostaje samo žal i pitanje u kom smeru bi išao njegov nesporni kvalitet da se mlad život nije prerano ugasio.

Za A reprezentaciju Mađarske upisao je 25 nastupa i postigao sedam golova, uz prethodno učešće u svim mlađim selekcijama. Navijači posebno pamte 11. oktobar 2000. godine, kada je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo postigao het-trik protiv Litvanije.

Sećanje koje ne bledi

Da Mikloš Feher nije zaboravljen, potvrdio je i gest mađarskog kluba Puškaš Akademija. Pre utakmice UEFA Lige konferencija, 20. jula 2022. godine, na dan kada bi Feher proslavio 43. rođendan, odali su mu počast upravo na stadionu na kom je izgubio život.

Uznemirujući snimak horor tragedije u kojoj je stradao Feher možete pogledati OVDE.

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