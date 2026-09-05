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Surduličani su u drugom meču osmog kola Super lige Srbije potpuno zasluženo savladali Čukarički sa 3:1 (3:0), a posao su praktično završili već tokom prvog poluvremena. Ekipa Zorana Rendulića odigrala je odličnih 45 minuta i na najbolji način odgovorila na težak poraz od Železničara u Pančevu (1:5).

Ipak, koliko god Radnik bio dobar, teško je objasniti na šta je Čukarički ličio u prvom poluvremenu. Još teže je objasniti pojedine odluke stručnog štaba, posebno odabir startnih 11...

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Brđani su delovali kao ekipa koja nije bila pripremljena za ono što je čeka u Surdulici. Bez energije, bez agresivnosti, bez organizacije u igri i, što je možda najproblematičnije, bez jasne ideje kako da odgovore na ono što je Radnik radio na terenu.

Radnik je dobijao gotovo sve duele na polovini terena, osvajao druge lopte i sa mnogo više želje ulazio u svaku situaciju.

Rezultat takvog odnosa snaga bio je brutalnih 3:0 posle samo 45 minuta.

Jeste prvi pogodak Novakovića bio majstorija, ali je prvotimac Radnika imao nedopustivo mnogo vremena da se namesti i pošalje loptu u rašlje. Jeste domaćin igrao odlično, ali je Čukarički svojim greškama, lošim postavljanjem i nedostatkom reakcije učinio sve da Surduličanima dodatno olakša posao.

A iznad svega ostaje pitanje početnog sastava. Kako je moguće da u trenutku kada ekipi očigledno nedostaju sigurnost, iskustvo i liderstvo, Marko Docić utakmicu počne na klupi?

Kapiten, legenda kluba, rekorder po broju nastupa, golova i asistencija, posmatrao je sa strane najgorih 45 minuta Čukaričkog u veoma dugom periodu. Teško je pronaći fudbalsko objašnjenje za odluku da se u ovakvoj utakmici ekipa odrekne igrača njegovog iskustva i kvaliteta.

Još je upečatljivije ono što se dogodilo čim je stručni štab na poluvremenu pokušao da ispravi sopstvene greške. Na teren su poslati Docić, Mustma, „bonus igrač“ Đorđević i Sise i Čukarički je odmah izgledao drugačije. Brđani su postali agresivniji, počeli da pritiskaju domaćina i konačno pokazali reakciju.

A Docić? Bilo mu je potrebno vrlo malo vremena da pokaže koliko je čudna bila odluka da ostane na klupi. Fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca smanjio je na 3:1 i praktično demonstrirao ono što je Čukaričkom nedostajalo tokom čitavog prvog poluvremena – kvalitet, mirnoća i potez igrača koji može da promeni utakmicu. Gosti su potom imali još nekoliko prilika i mogli su makar da unesu neizvesnost u završnicu. Ali utakmica je već bila izgubljena. Ne u 90, ne u 70. minutu, već praktično u prvih 45. Na kraju, uspeo je i rezervni golman Radnika da odbrani jedanaesterac Dociću, ali i da to nije učinio, Brđani bi zabeležili treći poraz u nizu...