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16:50

Paunović ponovo potpuno promešao karte

Selektor Srbije Veljko Paunović odlučio se da poprilično izmeni tim u odnosu na meč protiv Grčke odigran pre tri dana.

Praktično, samo četvorica startera protiv "Helena" igraju i večeras od prvog minuta. Braća Milinković-Savić, Pavlović i Živković.

U odbrani je samo Pavlović zauzeo svoje mesto, dok su Nedeljković, Babić i Terzić starteri.

Zadnji vezni su Lukić i Gudelj, dok u ofanzivnom veznom redu Stanković dobija ulogu startera.

U napadu je umesto Luke Jovića mesto zauzeo Dejan Joveljić.

Da dodamo i to da je selektor Holandije Ćavi Ernandes izveo 10 istih igrača koji su startovali protiv Nemačke.

16:22

Tabela



Standings provided by Sofascore

15:59

Sastavi

SRBIJA - HOLANDIJA

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)

SRBIJA: Vanja Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Gudelj - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić. Trener: Veljko Paunović

HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Heke, Van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rejnders - Samervil, Merdink, Gakpo. Trener: Čavi Ernandes

Rezerve

SRBIJA: Petrović, Stanković, Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić

HOLANDIJA: Refs, Fleken, Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmejners, Van Bomel.