SRBIJA - HOLANDIJA: Paunović totalno izmenio tim! Nema Tadića, Jovića, Kostića... Odbrana potpuno renovirana
Fudbaleri Srbije od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekuju Holandiju u utakmici 2. kola elitne divizije Lige nacija.
Srbija je u prvom kolu poražena u Beogradu od Grčke sa 2:1, dok je Holandija u Amsterdamu odigrala nerešeno 1:1 protiv Nemačke.
Od 20.45 u okviru grupe A2 u Augsburgu igraju Nemačka i Grčka.
Paunović ponovo potpuno promešao karte
Selektor Srbije Veljko Paunović odlučio se da poprilično izmeni tim u odnosu na meč protiv Grčke odigran pre tri dana.
Praktično, samo četvorica startera protiv "Helena" igraju i večeras od prvog minuta. Braća Milinković-Savić, Pavlović i Živković.
U odbrani je samo Pavlović zauzeo svoje mesto, dok su Nedeljković, Babić i Terzić starteri.
Zadnji vezni su Lukić i Gudelj, dok u ofanzivnom veznom redu Stanković dobija ulogu startera.
U napadu je umesto Luke Jovića mesto zauzeo Dejan Joveljić.
Da dodamo i to da je selektor Holandije Ćavi Ernandes izveo 10 istih igrača koji su startovali protiv Nemačke.
Tabela
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Sastavi
SRBIJA - HOLANDIJA
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)
SRBIJA: Vanja Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Gudelj - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić. Trener: Veljko Paunović
HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Heke, Van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rejnders - Samervil, Merdink, Gakpo. Trener: Čavi Ernandes
Rezerve
SRBIJA: Petrović, Stanković, Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić
HOLANDIJA: Refs, Fleken, Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmejners, Van Bomel.