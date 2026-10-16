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Silva Kapitanova, atraktivna bugarska fitnes instruktorka i influenserka, postala je centar svetskih i domaćih medijskih skandala nakon što je otkriveno da je uzrok kraha braka između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Silva i Bastijan i dalje se nalaze u ljubavnoj vezi.

Dok mediji naširoko izveštavaju o Silvinom luksuznom životu na Majorci, u javnost stalno isplivavaju detalji o njenoj burnoj prošlosti, skrivanju godina, paralelnim vezama i ucenama.

Skrivanje godina i misteriozna prošlost

Silva je rođena u SAD, ali već godinama živi u Španiji. Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste njena zvanična biografija i fitnes profil, gde se podaci o njenim godinama konstantno prećutkuju ili modifikuju.

1/4 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova Foto: Profimedia

Svetski mediji navode da Silva svesno krije svoje prave godine kako bi održala imidž mlade fitnes influenserke na društvenim mrežama, dok detalji iz njenog privatnog života – poput dugogodišnjeg braka i dvoje dece školskog uzrasta – govore da je znatno starija nego što se predstavlja.

Lanac prevara: Od muža do Švajnštajgera

Pored toga što je razorila brak proslavljenog fudbalera, javnost je ostala šokirana kada se oglasio njen bivši suprug, Markus Feragut, koji je izneo prljav veš iz njihovog zajedničkog života:

• Varanje supruga dok je čuvao decu: Markus Feragut je javno izjavio da mu je Silva uništila život. Dok je on sedeo kod kuće i čuvao njihova dva sina, ona ga je lagala da ide na časove plesa i u teretanu, a zapravo se viđala sa ljubavnicima.

• Tajna afera sa španskim plesačem: Pre nego što je uopšte upoznala Švajnštajgera, Silva je imala šestomesečnu paralelnu vezu sa španskim plesačem Karlosom S. Ova afera se završila potpunim haosom u februaru 2023. godine, kada je Silva prijavila Karlosa policiji za uznemiravanje i pokušaj iznude, tvrdeći da ju je ucenjivao da će njenom mužu otkriti prevaru. Sud je izrekao zabranu prilaska, ali je slučaj ubrzo odbačen zbog nedostatka dokaza, nakon čega je usledio razvod od Feraguta.

• Prevara sa Švajnštajgerom ispred škole: Nakon razvoda, Silva je iskoristila činjenicu da njena deca idu u istu školu kao i deca Ane i Bastijana na Majorci. Tamo je započela komunikaciju sa Švajnštajgerom, što je na kraju dovelo do njegovog razvoda od Ane Ivanović početkom 2025. godine.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

I dalje u ljubavi

Bilo je priče tokom maja 2026. godine da su Bastijan i Silva raskinuli zbog troškova oko vile i neslaganja oko preseljenja u Minhen, par je ubrzo nakon toga ponovo uhvaćen zajedno u javnosti.

Paparaco fotografije sa Majorke i odmora u Grčkoj pokazale su da su Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova i dalje u vezi.

Viđeni su kako javno razmenjuju nežnosti, drže se za ruke i smeškaju fotografima, čime su demantovali vesti o raskidu.