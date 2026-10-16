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Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde nisu zaslužili da izgube od Lugana (2:3) u prvom kolu Lige konferencije.

Direktan krivac za poraz jeste trener crveno-belih Alberta Rijere koji je u poslednjih deset minuta utakmice doneo katastrofalne odluke i tako režirao sopstveno samoubistvo.

Ali, ne treba sada osuti drvlje i kamenje na Alberta Rijeru, niti ne daj Bože, tražiti njegovu glavu. Crvena zvezda je u većem delu utakmice delovala sasvim korektno na terenu, videlo se da je za klasu bolja od Lugana. Bilo je milina gledati kako Zvezda kroz pas igru uzima prostor protivniku i dolazi do gola.

Ali, da bi sve zamisli španskog stručnjaka i finese na kojima insistira došle do savršenstva potrebno je vreme, ali i automatizam. Deluje da Zvezda nema vremena, jer grupna faza Lige konferencije traje dva meseca, a posle poraza od Lugana, prvak Srbije više nema pravo na grešku, ako želi da se plasira među 24 tima i izbori nokaut fazu.

Albert Rijera u mnogo čemu podseća na Marsela Bijelsu, a svako ko prati fudbal zna kakav je Argentinac trener i zašto ga u njegovoj rodnoj zemlji zovu "loko". Ne impliciramo bilo šta Albertu Rijeri, ali on jednostavno mora da shvati da ne sme da donosi katastrofalne greške, samo da bi u potpunosti ispoštovao svoje postulate fudbalske igre. Nekad se jednostavno moraš prilagoditi datoj situaciji. A, upravo to je trebalo da uradi Španac kada je imao 2:1 i pobedu u džepu. Da u 81. minutu ne vadi Radeta Krunića, a nešto pre toga Vladimira Lučića i Mihaila Ristića.

Deluje da je pogrešio i kod izlaska Tomasa Handela koji je u džep stavio Anta Grgića, glavnu polugu svih pokretačkih akcija Lugana, jer se u direktnom duelu sa Portugalcem nije video. Morao je Rijera da vidi ono što je video svako ko je gledao utakmicu, da pred kraj zaključa istu, tako što bi uveo Miloša Veljkovića i pojačao odbranu, a Mateju Gaštarova poslao u vezni red gde mu je i mesto. Neverovatno dobro je igrao mladi Gaštarov, koji se mnogo trošio na poziciji na kojoj je igrao, pa je tako kraj meča dočekao dišući na škrge.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Mihailo Ristić i Vladimir Lučić držali su bokove i tako sprečavali bilo kakve prodore Lugana. Rade Krunić je carevao na sredini terena, bio gospodar u pravom smislu te reči. Delovala je Zvezda zaista moćno u tim trenucima, stigla do vođstva i kontrolisala igru, iako je bilo grešaka u poslednjoj liniji, jer je koncentracija na trenutke padala Juti Nakajami i Timiju Maksu Elšniku. Zašto je Rijera povukao diskutabilne odluke i iz igre izveo svoje najbolje i najiskusnije igrače, zna samo on. Verovatno je to i objasnio Zvezdanu Terziću, Marku Marinu i Mitru Mrkeli koji su sinoć bili utučeni i bledo kao krpa posle utakmice. Sa Crvenom zvezdom, njenim ugledom i imenom u Evropi ne sme bilo ko da se kocka, po najmanje Albert Rijera.

Možda je Španac želeo da impresionira upravu i novinare činjenicom da je od 75.minuta na terenu imao petoricu bonusa Kostova, Gudelja, Gaštarova, Striku i Balova. Ali, svoju rulet igru skupo je platio, jer je za svega šest minuta izgubio utakmicu. Kada je trener Lugana video da Zvezda na terenu ima decu, verujemo da se iznenadio i zapitao šta radi njegov kolega iz Španije. Napao je tada svim silama, uveo najiskusnije igrače i došao do preokreta. Iskoristio je pucanj u nogu koji je sam sebi izveo trener Crvene zvezde.

Nestvarno je da je Rijera umesto Krunića u igru uveo Mahmuda Badža i dao mu delikatan zadatak da zameni najboljeg igrača na utakmici. I momak iz Gambije je još jednom pao na ispitu, hvatao je sa obe ruke protivnika, deluje da intenziteta za penal nije bilo, da je igrač Lugana bio i loš glumac i teatralno pao, ali sasvim dovoljno za nemačkog sudiju Badštubnera da svira penal, reši utakmicu i Zvezdu pošalje u ponor. Ponovila se treneru šampiona Srbije noć iz Plzenja, kada je ostao bez Lige Evrope i kada očigledno ništa nije naučio.

Ljutio se posle toga Rijera, svađao sa nemačkim arbitrima, pravio predstavu na konferenciji pokušavajući da opravda sebe i svoje odluke, tražio istragu od strane UEFA, mlatio rukama. Ne vredi. Zvezda je izgubila bodove, poražena je od realno slabijeg tima i sada će morati da se vadi sledećeg četvrtka na Marakani protiv Kopenhagena, ekipe koja je deklasirala Bragu rezultatom 3:0. Utakmica sa predstavnikom Danske dolazi u delikatnom trenutku za Zvezdu, pobeda bi bila melem na ranu, a poraz bi značio ulazak u ozbiljnu dubiozu. Remi nikako ni bi bio po meri Zvezde, posebno ne njenih navijača.

Plan Alberta Rijere je da kroz utakmice Lige konferencije pravi ekipu za narednu sezonu i napad na Ligu šampiona. Očigledno je taj zadatak u procesu i vidljivo je da ti ima mnogo "dečijih bolesti" jer nije lako igrače sa određenim navikama prevesti i prešaltati u jedno potpuno novo poimanje fudbalske igre. Sasvim legitimna i dobra zamisao Rijere, bez sumnje. Ali, ukoliko uslede porazi neće se to dobro završiti po Španca.

Ne treba zaboraviti da Zvezda ima izuzetno opasne rivale u grupi, posebno na gostovanjima. Zvezda jeste favorit protiv Eskaladesa iz Andore na Marakani i Saburtala u Gruziji, ali nije protiv Kopenhagena i Trabzona u Beogradu, odnosno Genta u Belgiji. Da bi se došlo do nokaut faze biće potrebno 10 bodova. Treba ih naći i pokupiti u navedenim utakmicama, jer su tri već bačena i izgubljena u Luganu. I zato Alberte, pamet u glavu.

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