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Reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujhelji osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Las Vegasu, nakon što je u finalu kategorije do 76 kilograma izgubila od Amerikanke Kajli Velker.

Do vicešampionske titule na Svetskom prvenstvu za rvače i rvačice do 23 godine, Ujhelji je došla ubedljivom pobedom u četvrtfinalu nad Indijkom Dikšom Malik 12:2.

U polufinalu je pobedila aktuelnu seniorsku prvakinju Evrope Nadiju Sokolovsku iz Ukrajine 11:10, a u finalu je izgubila od Amerikanke Kajli Velker.

Ujhelji je tako na velikim takmičenjima osvojila treću medalju, nakon što je osvojila dve bronze, na kadetskom Evropskom prvenstvu u Tirani 2023. i na juniorskom šampionatu Evrope u Skoplju ove godine.

"Žensko rvanje u Srbiji ide uzlaznom putanjom i spremni smo da se upustimo u borbu za osvajanje olimpijskih normi već sledeće godine. Ozbiljno smo radili i imamo kvalitetne devojke što i dokazujemo kontinuiranim osvajanjem medalja na velikim takmičenjima", rekao je trener ženske rvačke reprezentacije Srbije Dalibor Perović.

"Taman kada pomislimo da smo na vrhu, a mi ga na sledećem takmičenju preskočimo. Nećemo stati, idemo dalje po nove medalje za Srbiju i u napad na olimpijske norme", dodao je Perović.

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