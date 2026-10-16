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Evropa u 2026. godini ponovo gleda prizore za koje se verovalo da pripadaju najmračnijim stranicama istorije.

U Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Ligi konferencije, deo navijača hrvatskog kluba otvoreno je uzvikivao ustaške i nacističke parole, veličao Adolfa Hitlera i izgovarao antisemitske poruke. I sve to pred očima celog sveta, na ulicama evropskog grada, uoči utakmice pod okriljem UEFA.

Umesto priče o spektaklu i dolasku velikog Ajaksa, Split je 15. oktobra postao poprište skandala koji je prevazišao granice sporta. Tokom navijačke povorke Torcide prema stadionu Poljud, čuli su se uzvici „Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“ i druge jezive poruke.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve scene događaju 2026. godine, u vreme kada evropski fudbal javno ističe borbu protiv rasizma, diskriminacije i govora mržnje. UEFA godinama promoviše poruke tolerancije i jednakosti... I onda im dođu neki tamo navijači i veličaju pred utakmicu, ni manje, ni više nego - Adolfa Hilera.

Hitna odluka

UEFA momentalno, već danas, mora da pokaže da njena borba protiv mržnje nije samo marketinška parola. Ako se na ulicama grada domaćina evropske utakmice otvoreno veličaju Hitler i ustaše, a drugima upućuju pretnje i pozivi na nasilje, onda je najmanje što javnost može da očekuje jasna reakcija nadležnih institucija i odgovarajuća primena pravila.

U Evropi koja pamti Holokaust, Aušvic ne može da bude navijačka pesma, Hitler ne može da bude idol, a ustaštvo ne može da se predstavlja kao bezazlena provokacija.

Evropi u 2026. godini klub čiji navijači to rade - ne treba. Sve osim višegodišnjeg izbacivanja Hajduka iz Evrope bio bi skandal. To što se desilo van stadiona, neće da bude nikakva olakšavajuća oklonost. Sve je tu kristalno jasno, ko je i šta radio u predigri meča pod oznakom UEFA.

Ovakav klub treba da ostane u granicima svoje organičenosti.

Ove bolesnike nazvali su pravim imenom u tekstu na sajtu Index.hr. Doduše, za bakljadu. Za "Adolfe, ustaj" nisu dobili takve epitete.

Foto: Printscreen Index