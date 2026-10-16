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Trener Lugana Matija Kroči Torti je odgovorio na izjave Alberta Rijere posle utakmice 1. kola Lige konferencije.

Lugano je preokretom u završnici utakmice stigao do pobede i tri boda pošto je Crvenu zvezdu pobedio rezultatom 3:2.

Španac na klupi crveno-belih je istakao nezadovoljstvo zbog sudije i istakao da je njegov tim zaslužio više od poraza.

Zatim je stigao odgovor Kročija koji je podsetio na utakmice koje je Rijera vodio protiv Lugana kao trener Celja.

"On je odličan trener, ali ne priznajem sreću. Pobedio nas je dva puta. Jednom na penale, drugi put u 90. minutu. Skupili smo snagu da igramo bolje u drugom poluvremenu. Imamo strašan respekt prema Crvenoj zvezdi. Oni su bili prvaci Evrope, stalno igraju u Ligi Evrope i Ligi šampiona", rekao je Kroči Torti na konferenciji za novinare.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Pomenuo je potom brojne navijače Crvene zvezde koji su bili na stadionu.

"Pobedili smo Partizan pre nekoliko godina, sada i Crvenu zvezdu. Međutim, pitam se kako je moguće da je na tribinama bilo 150 Zvezdinih ultrasa? To nije po pravilima, jer su oni pod kaznom. Morali smo da brinemo o bezbednosti naših navijača".

Šta je rekao Rijera?

Šef stučnog štaba Crvene zvezde je na konferenciji za novinare posle poraza koji mu je teško pao govorio o sudijskim odlukama.

"Pokušaću da budem miran, jer ako budem rekao sve što mislim, dobiću suspenziju, a potreban sam mojoj ekipi. Insistiraću sa Zvezdom da se istraže ove situacije, jer smo ispali iz Lige Evrope zbog jednog penala kada je golman pao sam. Sada nismo osvojili ni bod zbog penala koji je skandalozan. Ako sviraš ovo, možeš da imaš 15 penala po meču. Zvezda je moj klub, posvećen sam i hoću da se takmičim. UEFA mora da istraži ove dve situacije, jer ako nas ne žele u Evropi neka nam to kažu. Je l' hoćete o fudbalu da pričamo? Na terenu je postojao samo jedan tim. Još 10 utakmica da smo odigrali, pobedili bi, ali džabe kada se dešavaju ovakve stvari. Fizički nisam zadovoljan kako smo izgledali, eto i to da kažem", počeo je Rijera i osvrnuo se na primljene golove:

"U fudbalu su greške normalne, jer ako ih nema biće uvek 0:0. Ne prihvatam taktičke greške. Gudelj je pogrešio, ali to je moja greška, jer mu ja kažem da to radi. Ja insistiram na tome, i svaki sledeći put ću mu reći da isto uradi i kontroliše loptu na 25 metara od gola. Drugi gol jeste generalno greška, jer se ne branimo na taj način, ali i tu ima do fizičkog segmenta. Opet moram da kažem, ali ovo što su nam sudije uradile ova dva meča, ja to neću da dozvolim. Hoću posle meča da pružim ruku protivničkom treneru i kažem da je bio bolji, ali to večeras nisam mogao da uradim".

Nastavio je sa pričom o fizičkom problemu koji ekipa ima.

"Bili smo umorni, i zbog toga gubili lopte. Nisam ljut na moje igrače, kontrolisali smo utakmicu. Ako preskačeš linije dodavanja, jer si umoran, to je drugo. Davali smo im tako neke šanse. Igrači sa klupe moraju da nam daju više. Ako ćeš da mi tražiš veću minutažu, onda mora to da bude drugačije u ovakvim trenucima".

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