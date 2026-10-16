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Reprezentacija Srbije kreće u takmičarski pogon na bokserskom Svetskom prvenstvu u za uzrast do 19 godina, koje se održava u Budvi.

Srpske bokserke i bokseri spremni su za nove izazove, a pred njima su važni mečevi u borbi za plasman u naredne faze takmičenja i osvajanje odličja.

Srbiju će u Budvi predstavljati četiri omladinke: Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg), predvođene trenerima Žarkom Radovićem i Vojinom Stankovićem.

Mušku omladinsku reprezentaciju Srbije predvodi selektor Branislav Jovičić, uz trenera Horhea Luisa Frometu Matoša. Boje Srbije braniće Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg) i Vuk Milenković (do 90 kg).

Prema objavljenom žrebu i rasporedu, prvi će u ring izaći muški reprezentativci, dok će nakon njih nastupiti i bokserke Srbije. Poznati su protivnici i termini za većinu srpskih takmičara, a očekuju ih dueli sa predstavnicima brojnih zemalja.

Raspored nastupa bokserki Srbije

57 kg – Jovana Devetaković: protiv Besme Bahri iz Alžira, 18. oktobra u 14.00 časova.

65 kg – Dunja Vuksić: čeka pobednicu meča između Grejs Bejli iz Irske i Timee Fabriove iz Slovačke, 21. oktobra u 14.00 časova.

51 kg – Nataša Lukić: čeka pobednicu duela između Dijane Dudin iz Ukrajine i Gular Husejnove iz Azerbejdžana, 22. oktobra u 18.00 časova.

75 kg – Sonja Vukšić: protiv Tabiso Mojo iz Engleske, 22. oktobra u 18.00 časova.

Ženska U19 bokserka selekcija Srbije na SP u Budvi Foto: SBS (B.Jovičić)

Raspored nastupa boksera Srbije

65 kg – Petar Sandić: protiv Aškana Hašemija iz Irana, 17. oktobra u 18.00 časova.

50 kg – Pavle Popović: protiv Georgea Sokolovšija iz Moldavije, 18. oktobra u 14.00 časova.

55 kg – Filip Stanojević: protiv Abdelaha Aoualija iz Alžira, 18. oktobra u 18.00 časova.

70 kg – Vasilije Đurđević: protiv Miše Poliščuka iz Kanade, 19. oktobra u 14.00 časova.

60 kg – Nikola Bogatinoski: čeka pobednika meča između Šivama Šivama iz Indije i Muhameta Nazarova iz Turkmenistana, 19. oktobra u 18.00 časova.

80 kg – Đorđe Đorić: protiv Džeka Devera iz Australije, 20. oktobra u 18.00 časova.

75 kg – Nikola Jovičić: čeka pobednika duela između Kobija Klarka iz Engleske i Alena Stepanjana iz Jermenije, 21. oktobra u 18.00 časova.

90 kg – Vuk Milenković: čeka rasplet duela između predstavnika Švedske i Venecuele. Termin njegovog nastupa biće naknadno objavljen.

Muška U19 bokserka selekcija Srbije na SP u Budvi Foto: SBS (B.Jovičić)

Svetsko prvenstvo u Budvi predstavlja značajnu priliku za mlade srpske bokserke i boksere da pokažu kvalitet, borbenost i sportski karakter na međunarodnoj sceni. Predstojeći mečevi biće novi izazov za reprezentativce Srbije, koji će nastojati da ostvare što bolje rezultate i izbore se za nastavak takmičenja.

Reprezentaciji Srbije želimo mnogo uspeha, dobrih borbi i što više pobeda na putu ka osvajanju svetskih odličja.

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