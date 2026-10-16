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Navijači Liverpula dočekali su fudbalere Sitija zvižducima i povicima "Ispadate, ispadate", aludirajući na moguću kaznu zbog optužbi za kršenje finansijskih pravila. Siti je negirao bilo kakvu krivicu i uložio žalbu na odluku u ovom slučaju.

Mareska smatra da su upravo pristalice njegovog tima bile najviše izložene pritisku i provokacijama zbog dešavanja van terena.

"Bili smo veoma srećni na terenu i uživali smo u vremenu provedenom sa našim navijačima. Verovatno je njima bilo mnogo teže nego igračima ili meni", rekao je italijanski stručnjak.

Trener Sitija objasnio je da navijači drugih klubova lakše pribegavaju provokacijama, dok pristalice Mančester sitija moraju da se nose sa optužbama koje prate njihov tim.

"Sve je komplikovanije jer, ako sam navijač Arsenala ili Mančester junajteda, mogu da kažem navijaču Sitija: ’Prijatelju, vi ste varalice’, ili nešto slično. Zato je verovatno njima bilo teže", poručio je Mareska.

Pobeda nad Liverpulom sa 3:0 sačuvala je maksimalan učinak Sitija u Premijer ligi i donela mu tri boda prednosti na vrhu tabele. Ekipa je tako u dobrom raspoloženju dočekala naredni izazov, duel sa Pari Sen Žermenom u Ligi šampiona.

Mareska se osvrnuo i na kritike zbog načina na koji su njegovi igrači proslavili trijumf na Enfildu. Nije mu bilo jasno zašto se slavlje posle tako važne pobede našlo na meti osuda pojedinih medija i navijača.