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Balkan Boxing 14 u Budvi biće pravi spektakl! Publika na crnogorskom primorju će 20. novembra moći da uživa u samom kremu regionalnog boksa, pošto je nakon mnogobrojnih zvezda svoje učešće potvrdio i Marko Marić!

Podsetimo, glavna borba na Balkan Boxingu 14 donosi nam okršaj Milorada Žižića (17-2-0) i Huana Narvareza (13-1-0) za WBO Inter-Continental pojas u super-srednjoj kategoriji, ali to nije sve.

Gledaćemo jednog od najboljih srpskih boksera, Jovana Nikolića, potom i Almira Memića, kao i nekadašnjeg kik-boksera, Aleksandra Acu Konovalova. Svi oni potrudiće se zajedno da naprave nezaboravno veče za ljubitelje boksa.

A danas znamo da ćemo gledati i momka koji uvek daje sve u ringu. Marko Marić, poznatiji pod nadimkom “I’m Nobody” vraća se ponovo u ring i gledaćemo ga i u Crnoj Gori.

Marko Marić Foto: Balkan Boxing

Ko je Marko Marić?

Momak koji je rođen u Švajcarskoj se pre samo nekoliko nedelja vratio na pobednički put u dvorani “Pendik” u Novom Pazaru, gde je savladao Nikolu Ivkovića jednoglasnom odlukom sudija.

Prethodno je u beogradskoj "Ložionici" u junu doživeo svoj jedini poraz do sada od Nejca Petriča iz Slovenije. Osim toga ima osam pobeda, od čega je pet došlo putem nokauta.

Ima 20 godina, visok je 175 centimetara, a biće zanimljivo ko će stati preko puta njega, što ćemo vrlo brzo i saznati kada bude kompletiran "fight card".

Do tada, publika polako može da se zagreva, a čitav događaj ćete moći da pratite i u direktnom televizijskom prenosu. Kanal Arena Fight će emitovati sve borbe u regionu, a platforma RuTube je tu za sve koji se nalaze u Ruskoj Federaciji.

Ulaznice za spektakl u Budvi nalaze se u prodaji i možete ih kupiti na sajtu etiketing.me.

Bonus video: