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Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je odigrao najbolju utakmicu otkako je stigao u Hjuston.

Hjuston Roketsi su pobedili Oklahomu u okviru NBA predsezone, a rezultat na kraju utakmice je bio 116:89.

Bogdanović, koji će u predstojećoj sezoni igrati za Hjuston, stigao je iz Los Anđeles Klipersa, a meč protiv Tandera je njegov najbolji od tri koliko je odigrao u pripremnom periodu.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Srpski bek je za 16 minuta u igri postigao 15 poena, uz šest skokova, jednu asistenciju i jednu u kradenu loptu.

Bogdan je do svih poena stigao šutem za tri poena pošto je pogodio pet od osam šuteva sa distance, dok je za dva poena bio neprecizan prilikom jedinog pokušaja.

Posebno se ističe period od tri vezane trojke u tri napada na samom početku drugog poluvremena:

Upravo je reprezentativac Srbije bio najefikasniji u ekipi Hjustona. ALperen Šengun je postigao 14 poena, uz sedam skokova i pet asistencija.

U poraženom sastavu nije bilo Nikole Topića.

Pogledajte sve poene Bogdana Bogdanovića na utakmici Hjuston - Oklahoma:

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Hjuston - Oklahoma:

Bonus video: