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Trener Crvene zvezde Albert Rijera je bio razočaran nakon poraza od Lugana, baš kao i funkcioneri.

Na snimku koji se pojavio nakon utakmice može da se vidi da su iz kluba bili utučeni i 45 minuta nakon utakmice.

Podsetimo, crveno-beli su u Luganu odigrali prvu utakmicu u Ligi konferencije, a na njoj su zabeležili poraz rezultatom 3:2 nakon preokreta domaćeg tima u završnici.

Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Kamera televizije "Arena sport" je "uhvatila" nezadovoljna lica Rijere dok su igrači koji u Švajcarskoj nisu igrali, ali i oni koji su imali manju minutažu, odrađivali trening, ali i rukovodeće ljude kluba iz "Ljutice Bogdana" predsednika Svetozara Mijailovića, generalnog direktora Zvezdana Terzića, sportskog direktora Mitra Mrkele, operativnog direktora Marka Petrovića, tehničkog direktora Marka Marina.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Crvena zvezda će sledeću utakmicu igrati na domaćem terenu protiv Kopenhagena.

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Bonus video:

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Radost igrača i navijača Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir