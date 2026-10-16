RIJERA, TERZIĆ, MRKELA I MARIN SNIMLJENI 45 MINUTA NAKON BOLNOG PORAZA U LUGANU! Trener i čelnici crveno-belih utučeni posle utakmice!
- Albert Rijera bio je razočaran posle poraza Crvene zvezde od Lugana 3:2 u prvom meču Lige konferencije.
- Kamera je 45 minuta nakon utakmice snimila utučene čelnike kluba, među njima Terzića, Mrkelu i Marina.
- Zvezdu sada čeka naredni duel na domaćem terenu protiv Kopenhagena.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera je bio razočaran nakon poraza od Lugana, baš kao i funkcioneri.
Na snimku koji se pojavio nakon utakmice može da se vidi da su iz kluba bili utučeni i 45 minuta nakon utakmice.
Podsetimo, crveno-beli su u Luganu odigrali prvu utakmicu u Ligi konferencije, a na njoj su zabeležili poraz rezultatom 3:2 nakon preokreta domaćeg tima u završnici.
Kamera televizije "Arena sport" je "uhvatila" nezadovoljna lica Rijere dok su igrači koji u Švajcarskoj nisu igrali, ali i oni koji su imali manju minutažu, odrađivali trening, ali i rukovodeće ljude kluba iz "Ljutice Bogdana" predsednika Svetozara Mijailovića, generalnog direktora Zvezdana Terzića, sportskog direktora Mitra Mrkele, operativnog direktora Marka Petrovića, tehničkog direktora Marka Marina.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Crvena zvezda će sledeću utakmicu igrati na domaćem terenu protiv Kopenhagena.
Bonus video: