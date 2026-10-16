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Letonski košarkaš Kristaps Porzingis će ostati van terena na neodređeno vreme zbog zdravstvenih problema, saopštili su Golden Stejt Voriorsi i dodali da će ovaj iskusni centar ostati uz tim.

"Radim sa lekarima i stručnjacima kako bih pronašao način da se što pre potpuno vratim u dobro zdravstveno stanje. Iskreno, osećam se sve bolje. Samo moram da budem strpljiv i verujem da ću se uskoro ponovo osećati odlično", napisao je Porzingis na društvenim mrežama, preneli su američki mediji.

Porzingis je pozvao generalnog menadžera Majka Danlivija uoči početka trening kampa i obavestio organizaciju da se neće pojaviti. Nije otputovao sa timom na Havaje i propustio je prvih pet predsezonskih utakmica.

Dok su njegovi treneri i saigrači u utorak uveče bili u Las Vegasu zbog pripremne utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa, Porzingis se vratio u trenažni centar Voriorsa i sastao sa Danlivijem i Rikom Selebrinijem, glavim stručnjakom zaduženim za medicinska pitanja. ; Voriorsi su u saopštenju naveli da će detalje tog sastanka zadržati u privatnosti, ali se očekuje da će Porzingis boraviti u klupskim prostorijama i biti uz tim dok Golden Stejt privodi kraju pripreme za novu sezonu.

"Svakako je frustrirajuće suočavati se sa zdravstvenim problemima koje ne možete tačno da definišete, a sve to uz povrede koje su me pratile tokom karijere. Sve se to nakupilo, ali prebrodićemo i to", napisao je Porzingis.

"Cenim sve internet doktore koji pokušavaju da postave dijagnozu i pomognu, ali ja sam u najboljim rukama, tako da svi sada mogu da se opuste. I nemam HIV niti sidu", zaključio je on.

1/10 Vidi galeriju Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

Porzingis još nije dobio dozvolu za treninge, a iz tima su poručili da će pružati najnovije informacije o njegovom "potencijalnom povratku treninzima, statusu igranja i vremenskom okviru" kada to bude dostupno i prikladno.

Pre dve sezone, dok je igrao za Boston, Porzingis je oboleo od virusne infekcije gornjih disajnih puteva. Kasnije je, uz dosta uzdržanosti, otkrio da je to ostavilo dugotrajne posledice po njegovo zdravlje i sposobnost da u kontinuitetu igra NBA košarku.

Porzingis je prošle sezone odigrao samo 34 utakmice, nastupajući za Atlantu i Voriorse, koji su ga u februaru doveli u trejdu u kojem je Džonatan Kuminga otišao u suprotnom smeru. ; Ovog leta, Golden Stejt je sa Porzingisom potpisao novi dvogodišnji ugovor vredan 40 miliona dolara.

Beta