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Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt izjavio je da ne vidi sebe kao trenera nekog kluba u Premijer ligi.

Ovaj 56-godišnjak je van trenerskog posla otkako je podneo ostavku na mesto selektora Engleske, nakon što je ekipu odveo do finala Evropskog prvenstva 2024. godine, u kojem su izgubili od Španije.

Sautgejt, koji je takođe vodio Englesku do finala Evropskog prvenstva 2020, nije radio na klupskom nivou još od trogodišnjeg mandata u Midlzbrou, koji je započeo 2006. godine.

"Ne vidim scenario u kojem bih to uradio", rekao je Sautgejt, gostujući u podkastu "The Amol Rajan Connection", odgovarajući na pitanje da li bi razmotrio povratak trenerskom poslu u Premijer ligi.

"Pred kraj mog angažmana u Engleskoj prestao sam da uživam. Tokom jednog perioda, pobede su bile ono što me je držalo. Na kraju više nisam uživao u pobedama duže od nekoliko minuta. Zbog toga gotovo da uopšte nisam gledao fudbal", dodao je on, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

1/7 Vidi galeriju Geret Sautgejt Foto: Nigel Keene / AFP / Profimedia, Nemanja Nikolić, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sautgejt je kazao da je otišao na finale FA kupa da gleda "kako njegov Kristal Palas osvaja prvi trofej" i dodao da od tada nije bio na stadionu.

"Dakle, moja želja da budem uključen u fudbal se promenila", rekao je on.

Otkako je napustio funkciju selektora Engleske, Sautgejt je radio u medijima, a ranije ove godine vodio je BBC-jev dokumentarac u kojem je putovao širom Velike Britanije kako bi sagledao izazove sa Kojima se suočavaju mladići i dečaci.

Takođe je proveo vreme kao gostujući predavač na Harvard biznis školi u Bostonu.

"Uživao sam u poslednjih 18 meseci svog života", rekao je Sautgejt.

"Punih 37 godina moj osećaj sopstvene vrednosti zavisio je od toga da li sam pobedio ili izgubio u subotu. Zapravo, veoma mi je prijalo što sam stekao drugačija iskustva. Upoznao sam političare, ljude iz medijske industrije, učio sam o liderstvu u najrazličitijim oblastina i putovao svetom stičući nova znanja", istakao je on.

Prošlog meseca, Mančester siti je proglašen krivim za većinu optužbi koje se odnose na kršenje finansijskih propisa Premijer lige između sezona 2009/10. i 2017/18.

Nezavisna komisija utvrdila je da je klub tokom tog perioda ugovarao "fiktivne ugovore", kao i da se "oslanjao na lažne sporazume kako bi veštački uvećao prihode i smanjio troškove".

Siti je negirao bilo kakvu krivicu i podneo žalbu 2. oktobra.

Sautgejt je, govoreći o ovoj temi, naveo da će biti navijača koji će tražiti da se Siti kazni što je više moguće, da se izbaci iz lige, kazni novčano... ; "Bio sam u upravnim odborima fudbalskih klubova, bio sam na sastancima sa Uefom i Fifom i znam koliko je sve ovo komplikovano. Suštinski, smatram da ništa od ovoga nije dobro za fudbal i da nema pobednika", rekao je Sautgejt.

Beta