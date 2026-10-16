Od debija ovog argentinskog vozača u Formuli 1 2024. godine, navijači su na društvenim mrežama slali negativne, a ponekad i uvredljive komentare usmerene ka vozačima koji su imali duele sa njim na stazi. Ekipa Alpine je takođe reagovala ove godine, osuđujući onlajn zlostavljanje i odbacijući tvrdnje da pokušava da "sabotira" Kolapinta u korist njegovog klupskog kolege Pjera Gaslija.

"Znam da osećate veliki ponos kada mi dobro ide, kada osvajam bodove, kako za sebe, tako i za tim, i uvek ću vam biti veoma zahvalan na tome", rekao je Kolapinto kasno sinoć u video snimku na Instagramu. ; "Ali ima trenutaka kada prelazimo granicu, kada umesto da me podržavate, na kraju kritikujete i napadate druge vozače, druge kolege, moje klupske drugove, mehaničare, inženjere, ljude sa kojima radim svakog dana. Znam da mislite da me time branite, ali zapravo radite suprotno. Ne pomažete ni meni ni mojoj budućnosti i zaista želim da shvatite da je to ono što moramo da promenimo, svi mi zajedno", dodao je on.