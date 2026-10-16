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Fudbaleri Crvene zvezde na tragičan način su ispustili bod(ove) na gostovanju Luganu u prvoj utakmici Lige konferencija.

Crvena zvezda je poražena od Lugana sa 3:2 posle velike borbe i sumnjivog penala iz kojeg je Grgić u 90. minutu matirao Mateusa.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Dva minuta ranije, u 88. minutu Mahmud Bajo je oborio Bekama Kastra, a nemački sudija Badštubner pokazao na belu tačku.

Grmeo je po završetku utakmice trener Albert Rijera. Španac nije bio "politički korektan", već je direktno upro prstom ka sudijama.

"Neću da budem suspendovan, zahtevam da se istraži ovo što nam se dešava. Zbog penala kada je golman sam pao nismo u Ligi Evrope. Sada nismo osvojili ni bod zbog penala koji je skandalozan. Može da se svira ovakvih 15 penala po meču. Ovo je moj klub, želim da se takmičim. Možda nas UEFA ne želi u Evropi, neka kažu zašto. Frustriran sam i razočaran, ali sam zadovoljan igrom mojih momaka. Ne prihvatam šta su nam sudije uradile u dve poslednje utakmice u Evropi", rekao je trener Crvene zvezde.

Ono što u Zvezdi zameraju sudiji i zašto smatraju da penala nije bilo, jeste intenzitet prekršaja. Utisak je da Bajo nije rukama povlačio Kastra i da je situacija iz 88. minuta slična mnogima koje se mogu videti tokom utakmica, a ne karakterišu se kao prekršaji za najstrožu kaznu.