Nakon poraza Junajteda na gostovanju kod Atletiko Madrida (0:2) u Ligi šampiona u utorak, Martines je izjavio da je klub ostavio trenera Majkla Kerika sa nedovoljno kvalitetnim igračkim kadrom.

"Razmenili smo mišljenja i otvoreno razgovarali o onome što se dogodilo nakon utakmice u utorak. Svi znaju da sam strastvena osoba i da fudbal doživljavam veoma intezivno. Frustracija zbog poraza navela me je da izrazim svoja osećanja u trenutku i na mestu koje možda nije bilo odgovarajuće, zbog čega želim da se izvinim", rekao je 28-godišnji odbrambeni igrač Junajteda, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).