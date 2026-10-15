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Nakon poraza Junajteda na gostovanju kod Atletiko Madrida (0:2) u Ligi šampiona u utorak, Martines je izjavio da je klub ostavio trenera Majkla Kerika sa nedovoljno kvalitetnim igračkim kadrom.

Posle današnjeg razgovora sa predstavnicima Uprave, argentinski reprezentativac objavio je saopštenje u kojem je istakao da je sastanak bio pozitivan.

"Razmenili smo mišljenja i otvoreno razgovarali o onome što se dogodilo nakon utakmice u utorak. Svi znaju da sam strastvena osoba i da fudbal doživljavam veoma intezivno. Frustracija zbog poraza navela me je da izrazim svoja osećanja u trenutku i na mestu koje možda nije bilo odgovarajuće, zbog čega želim da se izvinim", rekao je 28-godišnji odbrambeni igrač Junajteda, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Prema navodima medija Martines je kažnjen novčano zbog istupa.

Junajted u nedelju gostuje Lidsu, u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Od početka sezone Junajted je u devet utakmica u svim takmičenjima zabeležio samo dve pobede i nalazi se na 13. mestu Premijer lige sa šest bodova.

(Beta)

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